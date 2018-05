El técnico Iván Delfino eligió a los mismos once para arrancar la serie de semifinales

En el ensayo de fútbol realizado ayer en el Estadio "Eva Perón" el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, no dejó dudas en relación al once inicial que mañana recibirá a Brown de Adrogué para jugar el partido de ida de la llave de semifinales del reducido de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

El DT del Verde repetirá el mismo equipo que por los cuartos de final empató sin goles frente a Instituto de Córdoba. De esta manera, Sarmiento formaría con Fernando Pellegrino; Yamil Garnier, Lucas Landa, Ariel Kippes y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Renzo Spinacci y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.

Cabe recordar que el partido se jugará mañana, a las 15.10, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje de Pedro Argañaráz; mientras que el desquite se jugará el 20 de mayo en Adrogué.

En el entrenamiento de ayer, el DT de Sarmiento realizó una variante en el segundo tiempo, incluyendo al juvenil Sergio Quiroga en lugar de Spinaci para de esa forma intentar darle más volumen de juego al equipo.

Cuando Quiroga ingresó, la línea de volantes quedó conformada por Cacheiro por la derecha, Estévez y Farré en el doble cinco, Bazán por la izquierda, Quiroga como enganche y Passerini como único punta.

Más allá de la táctica y los nombres, está claro que el conjunto de nuestra ciudad tendrá que apoyarse en la localía para ir a buscar los tres puntos, ya que en esta instancia de semifinales el Verde no tendrá la ventaja deportiva. Por ende, el equipo de Delfino tendrá que ganar ya que un empate en la serie lo dejará afuera.

Para hoy está previsto que el plantel realice el último entrenamiento de la semana, donde los futbolistas realizan un trabajo liviano, repasarán las jugadas de pelota parada y al final de la jornada el técnico dará la lista completa con los nombres de los futbolistas que quedarán concentrados.

Quizás la ausencia más importante sea la del atacante Nicolás Miracco, a quien el club le dio licencia por el fallecimiento de su hija recién nacida; una noticia más que triste que impactó en el mundo Sarmiento.

En definitiva, casi todo está listo para que el Verde afronte un partido determinante, en donde ganar será el gran objetivo.

El rival que llega confiado

Pese a la historia y jerarquía de Sarmiento, Brown ya despachó a Atlético Rafaela, un grande de la divisional y eso le genera cierta confianza en el conjunto que es dirigido por Pablo Vico. El crédito de Adrogué sigue sumando respeto por parte de sus adversarios y ya dejo claro que no será fácil de vencer.

Al respecto, el defensor Abel Masuero, declaró: “El reducido deja dentro a los mejores. Estamos muy contentos con lo logrado y sentimos la satisfacción de saber que dejamos todo para pasar”.

La probable formación: Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Abel Masuero, Nicolás Gásperi y Alberto Stegman; Marcelo Lamas y Facundo Lemmo; Martín Fabro, Luciano Nieto y Lautaro Mesa; y Leandro Garate.