"Los jugadores van a dejar todo"

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, habló en exclusiva con Democracia. Al término del entrenamiento de ayer, el DT del Verde aceptó el mano a mano con este diario para hablar de todo.

Durante la charla, se refirió al grave problema familiar que sufrió Nicolás Miracco y que lógicamente repercutió en el ánimo del plantel; habló de los inconvenientes que generó la lluvia en el cronograma de entrenamientos; y por supuesto palpitó el gran choque de mañana, frente a Brown de Adrogué, en lo que será el inicio de la llave de semifinales por el reducido de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

- ¿Qué balance realiza de la semana de trabajo?

- La alegría que nos había generado la clasificación se truncó un poco por lo de Nicolás. Es un gran compañero y en estas cosas uno se da cuenta que lo deportivo es algo secundario. En la vida pasan estas cosas y seguramente para Nicolás, con el paso del tiempo la herida seguirá estando, será algo difícil de cerrar. Lo futbolístico en este caso es anecdótico, por eso nuestro apoyo a Nicolás en este duro momento. Después lo del trabajo de la semana es cierto que tuvimos problemas por la lluvia, tuvimos que reorganizarnos, teníamos una idea armada pero bueno, tuvimos hacer otra cosa. El tiempo no nos dejó entrenar con normalidad y quizás en estos momentos lo más coherente es aplicar la sencillez.

- ¿Importa cómo el equipo llegó hasta esta instancia o es borrón y cuenta nueva?

- Después del partido en Corrientes creo que todos coincidimos que el reducido es otro campeonato. Pasamos un partido importante y ahora nos toca una llave de ida y vuelta con distintas características. Creo que ahora el que esté mejor desde lo futbolístico, desde lo mental y desde lo físico es el que puede sacar una diferencia. Está todo muy parejo y cuando se dice que la cosa está para cualquiera creo que realmente es así.

- ¿No hay un favorito?

- Por plantel, por jerarquía individual, por lo económico y por lo que representa el club para el interior creo San Martín de Tucumán tiene cierta ventaja. Pero ya está demostrado que en el fútbol una erogación alta no te asegura nada. Nuestro trabajo es simple, tenemos que tratar de que nuestras virtudes superen a las del rival y de hacer las cosas lo más prolijamente posible.

- Con respecto al choque de este domingo, frente a un rival conocido ¿Se puede tomar como una especie de revancha?

- Revancha no, sí es cierto que frente a ellos perdimos un partido en el último minuto (2 a 1) y que eso nos generó cierta bronca. Pero nada más. En el fútbol las revanchas pasan por otro lado. Para nosotros ya pasó. Vamos a enfrentar un equipo donde sus jugadores vienen trabajando juntos desde hace un buen tiempo, se conocen bien, tienen mucho amor propio y bueno, nosotros vamos a tratar de imponer lo nuestro. Es un partido para disfrutar, para aprovechar y considero que estamos bien para afrontarlo.

- ¿Siente que ya cumplió algunos objetivos?

- Fuimos mejorando de a poco. Para correr primero hay que aprender a caminar. Nuestro primer objetivo fue llegar a los 31 puntos y olvidarnos del descenso. Eso se logró, lo pudimos hacer y hasta estuvimos muy cerca de pelear por el ascenso directo. No nos alcanzó, pudimos estar en el reducido y ahora estamos en una situación muy linda, en donde la historia sigue dependiendo de nosotros. Hemos tenido una rotación de jugadores importante, con virtudes y defectos, y el resultado ha sido llegar a esta instancia de semifinales.

- ¿Cambia el planteo táctico? sabiendo que se perdió la ventaja deportiva.

- Para lograr un equilibrio hay que trabajar y no improvisar. Esta semana fue especial porque recién hoy pudimos entrenar con normalidad, entonces lo más coherente es buscar la sencillez. No complicarnos.

- ¿Esa sencillez tiene que ver con mantener el cero en el arco?

- Un poco sí pero creo que todo es un complemento. Yo hago el análisis desde el funcionamiento grupal y no tanto por línea. Creo que a lo largo del campeonato hemos cometido errores individuales y no tanto grupales. Eso marca un poco la irregularidad que hemos tenido pero esa irregularidad la han tenido la mayoría de los equipos. Nosotros nos hemos hecho cargo de lo que nos correspondía. Con respecto a tu pregunta, en este tipo de torneos el hecho de que no te conviertan es fundamental.

- ¿Está confirmado el equipo?

- El mismo que empató con Instituto.

- ¿Llegó a Sarmiento con algún sueño?

- Los sueños generalmente corresponden a lo personal. Lógicamente que están pero lo que te puedo decir en relación a eso es que uno trabaja con mucho convencimiento. Acá estamos todos de paso, ojalá que a uno lo recuerden de la mejor manera. Desde lo personal te puedo decir que siempre quiero superarme, como entrenador y como persona. Este club y esta ciudad me recibieron de la mejor manera. Estoy muy agradecido. Acá no está esa locura y esa contaminación que hay en otros lados, se puede trabajar tranquilo. No está ese ruido que generalmente nos complica.

- ¿Qué le puede decir al hincha? Algunos ya tienen problemas para dormir.

- (Risas) Que tengan confianza, fe. Que los jugadores van a dejar todo como hasta ahora. Estamos haciendo las cosas como corresponde. Y no hay que olvidarse que esto es fútbol. A veces la pelota pega en el palo y entra; y otras veces pega en el palo y se va como nos pasó en el último partido. La confianza es lo último que se pierde y estamos con mucho entusiasmo de poder pasar esta semifinal y de llegar a una instancia importante para el club y para la ciudad.