Iván Delfino ya tiene los titulares en el Verde para recibir a Brown de Adrogué

El mal tiempo que viene afectando a Junín y la Región generó algunos cambios en el cronograma de entrenamientos de Sarmiento. Algunos de los trabajos se tuvieron que realizar en el gimnasio, resguardando siempre la salud de los jugadores que tendrán este domingo una verdadera final.

A partir de las 15.30, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje de Pedro Argañaraz, Sarmiento recibirá a Brown de Adrogué para jugar el choque de ida por las semifinales del reducido de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

De cara al partido del domingo, el entrenador Iván Delfino realizó durante la semana algunos ensayos de fútbol y trabajos tácticos donde dio pistas del probable once inicial. Por el momento, el Verde no sufriría modificaciones en relación a los titulares que el domingo pasado empataron sin goles frente a Instituto de Córdoba.

Es decir que Sarmiento, para recibir a Brown (A) alinearía a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Renzo Spinaci y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.

Cabe remarcar que el delantero Nicolás Miracco no estará presente en el encuentro, ya que se encuentra con licencia por el triste fallecimiento de su pequeña hija. Al respecto, en las últimas horas, desde todos los ámbitos que conforman el mundo Sarmiento se expresaron sentidos mensajes de acompañamiento para el atacante del Verde y su familia.

Volviendo a lo deportivo, el plantel que encabeza el DT Delfino realizará un último ensayo de fútbol hoy, a partir de las 15, en el "Eva Perón. Allí, el técnico ratificará los 11 guerreros que el domingo buscarán una victoria.

En el marco de esta definición, cabe recordar que el conjunto de nuestra ciudad no tendrá ventaja deportiva.





El rival

Brown de Adrogué, dirigido por Pablo Vico, debió aguardar dos días para conocer a su rival. Es que, el triunfo 2-0 que Agropecuario consiguió el martes frente a Almagro, dejó al Tricolor como el segundo mejor equipo de los que quedan con vida en el octogonal, por lo cual chocará con el Verde y pasará de ronda hasta con una igualdad en el resultado global.

En ese sentido, Abel Masuero expuso el conformismo que sienten dentro del grupo: “Internamente sabíamos que nos convenía enfrentarlos, no tanto por cuestiones futbolísticas sino por la localía y la ventaja deportiva, que suman mucho a la hora de definir una fase de este tipo”.

La serie

El conjunto de Adrogué intentará meterse entre los dos mejores, aunque para ello deberá enfrentar a un rival con experiencia en este tipo de duelos, y que viene de jugar en Primera durante la temporada 2016/2017, por lo cual buscará un rápido regreso.

Al respecto, Masuero resaltó de qué forma toman este presente dentro del plantel: “Para ellos es una situación normal, Brown no tiene que sentirse presionado, sino todo lo contrario. Después de lograr los objetivos trazados en el año, esto se tiene que tomar como un premio y, en base a eso, trasladarle la necesidad de ganar al rival”.

“Algunas cosas cambian en el planteo al ser dos encuentros, pero no hay que relajarse ni confiarse, porque a pesar de ello la idea es hacer un buen trabajo de visitante para facilitar las cosas en casa”, agregó el marcador central con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata.

El antecedente

El 3 de marzo de este año, los equipos que se verán las caras en las semifinales del Reducido chocaron en el Arandilla. En esa oportunidad, los de Vico se impusieron 2-1 sobre la hora, a partir de un tanto convertido por Germán Lessman en el tercer minuto de adición. Para el Verde de nuestra ciudad marcó Ignacio Chacheiro.

“El análisis que debemos hacer pasa por los hechos cercanos, observar los partidos recientes que disputaron, porque el juego y la actualidad de Sarmiento cambió en relación a cuando los enfrentamos”, finalizó Masuero, en charla con el sitio inforegion.com.ar.

Por último, cabe recordar que la otra llave de semifinales comenzará en Carlos Casares, donde el domingo, a partir de las 21, Agropecuario Argentino recibirá a San Martín de Tucumán. En esta serie, serán los tucumanos quienes tienen la ventaja deportiva.