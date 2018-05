Los tres argentinos que establecieron un antes y un después en el fútbol español

Tres argentinos marcaron la historia de los tres clubes que hacen que la Liga de España tenga hoy el fútbol más exitoso del mundo, gran candidato además para Rusia 2018.

El primero de estos tres argentinos, claro, es Leo Messi que lleva 32 títulos en catorce temporadas con Barcelona. Antes de que llegara Messi, Real Madrid, su rival el domingo en el caliente clásico del Camp Nou, le llevaba a Barcelona una ventaja de 13 Ligas de España (29-16). Con Messi, esa ventaja se redujo a 8 (33-25). Alguna vez, Barcelona levantó apenas una Liga en 14 años. Ahora suma 9 en 14 años. Las nueve con Messi y esta última puede llegar a ganarla invicto y completar la mejor Liga de un campeón en Europa de todos los tiempos. Barcelona encadenó además el octavo doblete de su historia. Cuatro de ellos fueron con Messi. Es cierto, el fiasco ante Roma marcó fracaso en la Champions. Pero Barcelona reinó cinco veces en Europa, y cuatro de ellas fueron con Messi. Claro, la increíble marca actual de Real Madrid en la Champions parece opacar algo. ¿Quiere saber la diferencia de títulos que tienen entre sí Messi con Barcelona y Cristiano Ronaldo con Real Madrid? La diferencia (aún concediendo que el portugués inició en 2009) es notable: 32-18 a favor de Messi.

El dato no hace más que confirmar el notable dominio de la Liga española en Europa. Clubes españoles han estado en 22 de las 30 finales de esta década.

Real Madrid, justamente, también cambió de signo a partir de Alfredo Di Stéfano, nuestro segundo argentino de esta historia. Antes de La Saeta, Real Madrid había ganado apenas 2 Ligas en 25 años. Con Di Stéfano sumó 8 Ligas en 11 años, además de las primeras 5 Copas de Europa seguidas, 1 Copa de España y 1 Copa Intercontinental. Una campaña a la que sólo se acerca el actual Real Madrid de Cristiano Ronaldo. No por las Ligas de España (apenas 2), sino porque, en tiempos de mucha mayor competencia, amenaza con conquistar su tercera Champions seguida. Es cierto, esta última lo tiene a Ronaldo menos protagonista en los tramos decisivos y Real Madrid tampoco está jugando bien y tiene demasiadas ayudas arbitrales. Pero avanza y avanza. Y el domingo jugó mejor que Barcelona en el Camp Nou. Parece por momentos aquel Boca de los tiempos de Carlos Bianchi en la Libertadores. Un Boca copero que, según vemos en estos días, sus hinchas añoran cada vez más, por mucho que puedan repetir ahora título local.

A los dos más grandes, España suma al Atlético de Madrid de Diego Simeone (el tercer argentino de esta historia), clasificado el jueves pasado para jugar su novena final de copa europea, la quinta con el Cholo como técnico. El Atlético del Cholo tiene además 1 título de Liga, otro de Copa del Rey y otro de Supercopa (los tres únicos no ganados por Real Madrid o Barcelona en los últimos años, salvando una Supercopa del Athletic en 2015). A nivel nacional, cuando el bipartidismo no estaba tan impuesto como ahora, el Atlético tuvo tiempos mejores (en los ’60 ganó 1 Liga, 3 Copas y 1 Recopa y en los ’70 3 Ligas, 2 Copas y 1 Copa Intercontinental). Pero a nivel continental el Atlético del Cholo es el mejor de toda su historia. El Atlético del Cholo suma cinco títulos en siete temporadas, buscará el sexto y está a un paso de concretar su segundo puesto en la Liga, dejando atrás nada menos que al Real Madrid de Ronaldo. Real Madrid y Barcelona viven sus épocas doradas sin haber modificado su condición de asociación civil. Atlético se convirtió en cambio en una Sociedad Anónima Deportiva. Cambió estadio y escudos históricos. Los resultados del Cholo acallan todo. No hay un Messi ni un CR7. Pero hay un equipo compacto que no regala nada y que sí aprovecha el más mínimo error del rival. El objetivo ahora es ganar la Liga de Europa. El título lo habilitaría a definir Supercopa europea contra Real Madrid (si le gana a Liverpool). Sería una final europea entre madrileños.

Madrid, es cierto, cedió a Barcelona el dominio de la Liga española, pero se siente a punto de hacer historia. Si gana primero el Atlético (16 de mayo al Olympique Marsella en Lyon) y luego Real Madrid (26 de mayo contra Liverpool en Kiev), será la segunda vez en la historia que dos campeones europeos en una misma temporada sean de una misma ciudad. La única vez había sido en 1994, con Milán campeón de la Champions (venció en la final al Barcelona de Johan Cruyff) e Inter en la Copa de la UEFA (superó al Salzburgo). Eran tiempos también de Recopa en Europa y por eso no hubo final entre los dos equipos de Milán. La final madrileña, entonces, sería la primera de la historia. El dato no hace más que confirmar el notable dominio de la Liga española en Europa. Clubes españoles han estado en 22 de las 30 finales de esta década. De los 58 clubes finalistas, 27 han sido españoles. De los 27 campeones europeos de la década, 17 han sido españoles. Real Madrid ganó tres de las últimas cuatro Champions y, cuando falló, el campeón fue Barcelona. De las últimas diez finales de Champions, en sólo tres no hubo clubes españoles. En Liga de Europa, la última década registra tres triunfos de Sevilla, una marca que ahora busca igualar el Atlético. Y en Supercopa europea, los últimos cinco campeones son españoles. España es mucho más que Messi y Ronaldo. Rusia 2018 la espera.