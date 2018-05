Esta noche Boca podría ser campeón de la Superliga

Boca Juniors visitará hoy a Gimnasia de La Plata por la fecha 25 con la posibilidad de consagrarse bicampeón, lo que ocurrirá si gana o empata, ante la imposibilidad matemática de que el escolta Godoy Cruz lo alcance.

El Xeneize visitará el bosque platense este miércoles a partir de las 19.15, encuentro que por seguridad no permitirá el acceso de hinchas visitantes.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto tiene 56 puntos, tres más que el “Tomba” mendocino, con dos partidos por delante, el de hoy ante los platenses y frente a Huracán el fin de semana, de modo que con sumar un punto será campeón.

Es así pues los mendocinos no podrán alcanzarlos porque les queda un sólo encuentro, el domingo frente a Tigre.

El cotejo de hoy en La Plata es el que se debió jugar el domingo 29 de abril a las 11, pero que fue suspendido por el árbitro Tello debido a las lluvias que se registraron en la capital bonaerense.

Así es que Boca irá en busca de su título número 33 a nivel local (tiene 18 internacionales) y el 27 del profesionalismo, ya que en la era amateur sumó seis.

Es un encuentro que tras varias idas y vueltas se jugará solo con los hinchas de Gimnasia y no con los Xeneizes y en el estadio único de La Plata como preferían los dirigentes de ambos clubes.

Boca, que el domingo superó a Unión de Santa Fe por 2-0 con dos goles de Ramón “Wanchope” Abila, necesita definir el campeonato en La Plata, para comenzar a planificar lo que será su partido de la semana próxima como local de Alianza Lima de Perú por al Copa Libertadores, que necesita ganar y que a su vez Junior de Barranquilla pierda o empate en Brasil frente a Palmeiras, caso contrario quedará eliminado en la fase de grupos, lo que sería un golpe importante.

Formaciones

Gimnasia y Esgrima La Plata: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Fabián Rinaudo y Nicolás Colazo; Nicolás Dibble, Brahian Alemán y Matías Gómez; y Nicolás Contín.

DT: Darío Ortíz.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Nahitan Nández, Carlos Tevez y Cristian Pavón; Ramón Abila.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hora de inicio: 19.15.

TV: TNT Sports.