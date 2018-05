Marcelo Gallardo pone a prueba a sus titulares para intentar clasificarse a la Copa Sudamericana 2019

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, planea jugar con mayoría de titulares en los últimos dos partidos de la Superliga Argentina de fútbol, mañana contra Estudiantes de La Plata y el lunes próximo frente a San Lorenzo, con el objetivo de asegurarse una plaza en la Copa Sudamericana.

Después del empate sin goles ante Colón de Santa Fe, el Millonario no pudo meterse entre los 11 primeros de la tabla, por lo que por ahora no solamente no se clasifica a la Copa Libertadores 2019, sino que tampoco entraría a la Sudamericana.

Gallardo apostará al equipo base: el defensor Jonatan Maidana y los mediocampistas Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, quienes siempre alternan para no desgastar el físico, serán titulares el jueves frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental, en el encuentro pendiente de la fecha 25 del certamen.

El plantel de River se entrenó ayer en el gimnasio del Monumental a puertas cerradas.

El hermetismo se debió a la lluvia y hoy sólo realizará una práctica por la tarde, en la que el técnico definirá la formación.