River empató con Colón y está fuera de los puestos de copas

River empató este lunes 0-0 con Colón en Santa Fe y no podrá alcanzar la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Ahora deberá ir por el pase a la Sudamericana, de la que por ahora está afuera aunque con un partido menos.

Colón comenzó mejor parado y llevó peligro al arco de Franco Armani en los primeros minutos: primero, el arquero de River atoró bien a Gustavo Toledo, quien no se decidió a patear y envió un centro impreciso. Luego, Guillermo Ortiz metió un cabezazo cruzado que pasó muy cerca del palo izquierdo.

En la siguiente, Toledo volvió a quedar cara a cara con Armani y definió cruzado y desviado. River respondió con un remate de Ignacio Scocco tras un centro largo de Gonzalo Martínez, pero el arquero Alexander Domínguez estaba bien parado y contuvo el disparo. Scocco tuvo dos seguidas, la más clara fue la segunda: se acomodó dentro del área y sacó un zurdazo a colocar que se fue a centímetros del ángulo derecho local.

Colón tuvo una clarísima en los pies de Marcelo Estigarribia, quien la quiso acomodar sobre el palo izquierdo de Armani con el borde interno, pero pasó muy cerca. La última de River en el primer tiempo fue un buen intento de Scocco desde mitad de cancha, pero el balón se fue desviado ante el retroceso de Domínguez.

La segunda parte fue toda de River, de principio a fin: primero, Rodrigo Mora probó con un derechazo al primer palo que tapó Domínguez y luego el ingresado Juan Quintero tuvo su oportunidad por duplicado (remate y desvío que dio en un palo y un tiro libre que atajó el arquero local).

Una de las más claras estuvo en los pies de Scocco: el delantero no logró definir con precisión luego de un buen pase de Quintero y Domínguez le ahogó el grito a Lucas Pratto tras asistencia de Nacho Fernández.

La última fue otro mano a mano que tuvo Rafael Borré, pero Domínguez le adivinó la intención. Así, el Millonario afrontará sus últimos dos partidos de la Superliga con el objetivo de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana.

Victoria del Taladro

Anoche, en la continuidad de la 26ª fecha de la Superliga, Banfield se despidió de su gente con una victoria al superar a Chacarita por 2-1.

Julián Carranza fue el gran protagonista del local al abrir el marcador a los 24 minutos del primer tiempo y convertir el segundo a los 26 del complemento.

Elías Alderete, a los 38 de la etapa inicial, había igualado de manera transitoria para el Funebrero, que la temporada que viene jugará en la B Nacional.

Banfield, ya sin chances de meterse en ninguna copa internacional, suma 34 puntos; Chacarita, por su parte, se quedó en las 18 unidades.