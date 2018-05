Boca: volverán Jara y Nández, y evalúan si Gago puede ir al banco

En Boca no hay descanso. El plantel retornó a las prácticas en Casa Amarilla después del triunfo ante Unión, por lo que le alcanzará con empatar mañana en La Plata contra Gimnasia para lograr el título de la Superliga 2017/18 y consagrarse bicampeón.

Para enfrentar al Lobo volverán a la titularidad Leonardo Jara y Nahitan Nández en reemplazo de Julio Buffarini y Emanuel Reynoso, y el resto del equipo sería el mismo que venció al Tatengue.

El posible once de Guillermo Barros Schelotto para jugar en La Plata sería con Agustín Rossi; Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Nández, Carlos Tevez y Cristian Pavón; Ramón Ábila.

En tanto, en Boca evaluarán la posibilidad de que Fernando Gago esté en la lista de los concentrados para que pueda ir al banco de los suplentes. La idea es más simbólica que deportiva, ya que si Boca se corona bicampeón, el volante ingresaría faltando pocos minutos para ser el capitán que fue en el comienzo del torneo, antes de su lesión, y pueda levantar el trofeo.

La idea es que el jugador pueda ir de a poco y entrar en ritmo de competencia y ver cómo reacciona la zona afectada. En caso de que acuse dolor, al regreso del doctor Jorge Batista -jefe del cuerpo médico del club, quien está de viaje- tomarán una determinación acerca de volver o no a intervenir en la rodilla derecha.

La otra novedad fue que Paolo Goltz se entrenó en forma normal con el resto de sus compañeros, ya repuesto de un desgarro en grado 1 en el izquiotibial izquierdo.

El defensor no estará ante Gimnasia, aunque sí podría concentrar, y tendría algunos minutos ante Huracán para luego poder estar desde el arranque el 16 de mayo ante Alianza Lima, en la definición del Grupo H de la Copa Libertadores.

Con respecto al escenario del partido ante Gimnasia, finalmente la Aprevide dispuso que se juegue en el estadio del bosque, y sin público visitante, cuando el domingo a la noche se especulaba desde el club de la Ribera con la posibilidad de utilizar el estadio Ciudad de La Plata.

La idea de la dirigencia de Boca, en caso de salir campeón el miércoles, es no abrir la Bombonera al término del encuentro por razones de seguridad, y porque los festejos serán después de las 22 y en un día de semana.

También circula la versión de que Boca podría negociar con el Comité de Seguridad del Gobierno de la Ciudad que ante Huracán, si Boca sale campeón ante el “Lobo”, se pasaría el partido para el sábado a las 11 y se pueda jugar con público xeneize.