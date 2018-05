El panorama de los equipos argentinos que intervienen en la Copa Libertadores de América

La fase de grupos de la Copa Libertadores está pronta a culminar. En la mayoría de las zonas restan un partido o dos para que los cuadros queden definidos. Mientras tanto, dos de los seis equipos argentinos participantes ya sacaron boleto a los octavos de final.

River, gracias al triunfo en Colombia ante Independiente Santa Fe, que le permitió liderar su grupo. En la última jornada recibirá a Flamengo con la tranquilidad del deber cumplido. Próximos partidos: el 16 de mayo, a 21.45: Flamengo vs Emelec; y el 23 de mayo, a las 21.45: River vs Flamengo y en el mismo horario juegan Emelec vs Independiente Santa Fe.

Por el lado de Racing, la "Academia" ganó su último partido de local ante Universidad de Chile y en la última jornada visitará a Cruzeiro sin la obligación de sumar para avanzar de fase. Los próximos partidos del grupo son el 22 de mayo, a las 21.30: Cruzeiro vs Racing y el mismo horario se enfrentarán Universidad de Chile vs Vasco da Gama.

Más complicados

El resto de los equipos podrán abrochar la clasificación, aunque cuentan con un panorama bien diferente. Boca, a priori, es el más comprometido porque no depende de sí mismo y se encuentra afuera de la zona de clasificación. Necesitará ganar y esperar que Junior no lo haga en su visita a Palmeiras. Los próximo partidos en el grupo del xeneize son, el 16 de mayo, a las 21.45: Boca vs Alianza Lima y Palmeiras vs Junior.

Estudiantes de La Plata es otro equipo que se encuentra afuera de la zona de clasificación, pero si le gana como local a Nacional de Uruguay por dos goles de diferencia en la última jornada se clasificará. Próximos partidos, el 24 de mayo, a las 19.15: Estudiantes vs Nacional y Santos vs Real Garcilaso.

Independiente aún debe jugar dos partidos, pero se acomodó en el segundo lugar de su zona luego de estar último y casi eliminado, gracias al vital triunfo ante Corinthians como visitante. Próximos partidos, el 17 de mayo, a las 21.30, Millonarios vs Independiente y Deportivo Lara vs Corinthians; y el 24 de mayo, a las 21.30, Independiente vs Deportivo Lara y Corinthians vs Millonarios.

Por último, Atlético Tucumán es el otro equipo que sacó un resultado muy positivo en la pasada jornada ante Peñarol y con un empate en la última fecha se clasificará a los octavos de final. Próximos partidos, el 17 de mayo, a las 19.15, Libertad vs Atlético Tucumán y en el mismo horario también juegan Peñarol vs The Strongest.