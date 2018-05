Boca debe ganar para no arriesgar su camino al título

Boca, alcanzado por Godoy Cruz de Mendoza en la punta de la Superliga, será local hoy de Unión de Santa Fe, con la intención de dar un nuevo paso hacia la consagración, tras quedar esta semana en una incómoda situación para avanzar a la fase final de la Copa Libertadores.

El equipo “xeneize” recibirá a los santafesinos a partir de las 17.45 en La Bombonera, por la 26ª y penúltima fecha, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de la señal de cable TNT Sports.

Boca, con dos partidos menos, comparte el primer lugar junto a Godoy Cruz con 53 puntos y necesita cuatro unidades más para garantizar su coronación, algo que podría ocurrir el miércoles próximo cuando visite a Gimnasia en el partido que no pudo jugarse hace una semana por lluvia.

El entrenador boquense, Guillermo Barros Schelotto, alistará a lo mejor disponible con la intención de no pasar sobresaltos a nivel local, como sí le sucede en el campo internacional, más precisamente en la Libertadores, luego de haber empatado en la semana con el Junior (1-1) en Barranquilla, resultado que lo dejó tercero en el Grupo H, detrás del Palmeiras de Brasil y de los colombianos (sólo supera al débil Alianza Lima de Perú) y al borde de la eliminación, algo que de concretarse sería un fracaso estrepitoso.

El Mellizo no podrá contar con el uruguayo Nahitan Nández, suspendido, y tampoco sabe si contará con el bastión del equipo en lo referido a la recuperación de la pelota, el colombiano Wilmar Barrios, con un dolor en el sóleo derecho, aunque lo esperará hasta último momento.

De todas maneras, se estima que Barrios estará en el mediocampo junto al rosarino Pablo Pérez y al cordobés Emanuel Reynoso, y que Carlos Tevez irá de entrada, aunque su posición variará según juegue Ramón Wanchope Abila o Edwin Cardona.

Boca desea cerrar el campeonato cuanto antes con la obtención del título para poder concentrarse en el partido que jugará el 16 de mayo como local ante Alianza Lima, de Perú, por la sexta y última fecha del Grupo H que lidera Palmeiras, y además de ganar su propio partido necesitará que los paulistas derroten o empaten con los colombianos para no quedar eliminado.

En cuanto a Unión, tiene 40 puntos y está clasificado a la Copa Sudamericana de 2019, repetirá la formación que la semana pasada goleó en Santa Fe a Talleres de Córdoba por 3-0.