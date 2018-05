El Mellizo piensa en un equipo con lo mejor para cerrar el título

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, pondrá al mejor equipo posible para sellar el bicampeonato en la Superliga Argentina de fútbol, cuando reciba mañana, a las 17.45, a Unión de Santa Fe, por la 26ta. fecha, en un clima poco festivo a raíz de la posibilidad de no avanzar a los octavos de final en la Copa Libertadores de América.

La única baja obligada es la salida del uruguayo Nahitan Nández, ya que en el triunfo ante Newell’s de Rosario, por 3-1, de local, en la 24ta. jornada, llegó a la quinta amarilla.

Las dudas de Guillermo desde los nombres serían los colombianos Wilmar Barrios, con un dolor en el sóleo derecho, o Sebastián Pérez, en el mediocampo, y Emanuel Reynoso o Ramón Abila, en el ataque. Esta última incógnita incidiría en la posición de Carlos Tevez en la cancha.

En caso de jugar Reynoso, Tevez iría de 9, pero en caso de hacerlo Abila, el “Apache” se pararía de enganche. En síntesis, Boca formaría con Agustín Rossi; Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Barrios o Sebastián Pérez y Reynoso o Tevez; Cristian Pavón, Tevez o Abila y Cardona.

La posición de Tevez no es un tema menor. El jugador repitió muchas veces que no “es 9” y Barros Schelotto retrucó que el futbolista debe “acatar” lo que decida el entrenador. La relación entre el DT y el “Apache” es cada vez más ríspida, más allá de que puertas afuera digan lo contrario.

El último miércoles, en Colombia, Guillermo puso a Tevez de nueve en un partido clave para Boca para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El empate 1-1 frente a Junior, de Colombia, en Barranquilla, mostró la peor versión de Carlitos y dejó a Boca al borde de la eliminación en la fase de grupos del certamen continental.

Boca se jugará el 16 de mayo la última chance para clasificarse a los octavos de final de la Copa cuando reciba al eliminado Alianza Lima, de Perú, por la sexta y última fecha del Grupo H.

Pero no depende de sí para hacerlo. Es que debe sumar una victoria y esperar que Junior no le gane al ya clasificado Palmeiras, en Brasil.

Palmeiras lidera el Grupo H con trece puntos, lo sigue Junior con siete, Boca con seis y Alianza Lima con uno. Ante esta situación, el presidente de Boca, Daniel Angelici, cargó contra el entrenador y el plantel. “Me da bronca depender de otro resultado. Pensé que teníamos plantel para no depender de nadie”, expresó y agregó que hay “jugadores que no están en el nivel que deberían estar”.