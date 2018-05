Jonathan Bottinelli: “Sueño con amargarle el título a Boca”

La Superliga podría definirse este fin de semana si se dan algunos resultados y Boca podría consagrarse campeón el domingo ante Unión de Santa Fe, en la Bombonera. Uno de los pilares del equipo tatengue es Jonathan Bottinelli, quien jugará un partido especial ante el Xeneize.

El ex defensor de River y San Lorenzo manifestó abiertamente su deseo de arruinarle el campeonato al equipo de Guillermo Barros Schelotto y poder darle una mano a Godoy Cruz. “Sueño con amargarle el campeonato a Boca”, expresó Bottinelli.

“Queremos hacer un gran partido en la Bombonera y traernos los tres puntos”, agregó el zaguero de 33 años. Unión promete ser un duro rival para Boca y viene de golear 3-0 a Talleres en la última fecha.

Por otra parte, Bottinelli negó que pueda llegar a ser incentivado para vencer a Boca. “Jamás aceptaría dinero para ganarle a un rival. El que me conoce sabe que no soy así”, completó.

Con respecto al equipo titular, Leonardo Madelón, alistaría a los siguientes jugadores: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Bottinelli y Luciano Balbi; Zabala, Mauro Pittón, Acevedo y Fragapane; Franco Soldano y Lucas Gamba serán los once de entrada en La Bombonera el domingo.