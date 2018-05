Godoy Cruz buscará hoy alcanzar la cima junto a Boca

Godoy Cruz, escolta con 50 unidades, y con la ilusión trepar transitoriamente a la cima con el Xeneize (53), visitará a Argentinos, clasificado para jugar la próxima Copa Sudamericana, en uno de los cinco partidos que se jugarán hoy por la 26ta fecha de la Superliga.

El partido se jugará a partir de las 13.15 en el estadio Diego Armando Maradona, del porteño barrio de La Paternal, con arbitraje de Patricio Lostau, y televisación de TNT Sports.

Godoy Cruz, clasificado ya para la próxima Libertadores, de excelente campaña, hace ocho fechas que no pierde y viene de ganar el tradicional clásico cuyano por 2-1, en Mendoza, a San Martín de San Juan, en calidad de visitante lleva 6 partidos sin derrotas con 3 victorias y 3 empates.

Por la Libertadores

Talleres de Córdoba y Huracán de Parque Patricios se enfrentarán hoy en el estadio Mario Kempes por la 26ta. y penúltima fecha de la Superliga, en un encuentro clave para ambos en lo referido a las aspiraciones para ingresar a la Copa Libertadores de 2019.

El partido comenzará a las 17.45, será arbitrado por Mauro Vigliano y contará con la televisación de Fox Sports Premium.

El conjunto de Fran Kudelka llega alicaído a este encuentro ante Huracán, porque luego de ser protagonista del certamen, en el que fue varias fechas escolta del líder Boca, cayó en un pozo futbolístico y perdió cuatro de los últimos cinco partidos que jugó, eso lo llevó a caer hasta la sexta colocación, con 44 puntos.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro, por su parte, con el triunfo 3-2 ante Atlético Tucumán llegan a este encuentro tras cuatro victorias seguidas, lo que les permitió alcanzar la cuarta colocación con 46 unidades, por lo que si ganan en Córdoba entrarán a la Libertadores, competencia que clasifica hasta el quinto de la tabla.

Por otra parte, hoy se llevarán también estos encuentros: 13.15, Arsenal vs. Rosario Central (Pedro Argañaraz); 15.30, Newell’s vs. Defensa y Justicia (Andrés Merlos); 20, Atlético Tucumán vs. Olimpo (Diego Abal).