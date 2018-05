Un cambio en Sarmiento para recibir a Instituto

Sergio Quiroga o Renzo Spinaci, uno de los dos ingresaría por Nicolás Rinaldo, siendo ese el único cambio que realizaría el entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, de cara al choque de mañana frente a Instituto de Córdoba, por los cuartos de final del reducido del Campeonato de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

Mañana, a las 15.05, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje confirmado de Ramiro López, el Verde si empata o gana habrá logrado el pase a las semifinales ya que quedó mejor posicionado que su rival en la tabla final.

Los once para recibir a "La Gloria" serían Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Sergio Quiroga o Renzo Spinaci, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini. Al mismo tiempo, el cuerpo técnico que encabeza Delfino espera contar con la presencia del delantero Nicolás Miracco en el banco de suplentes.

El resto de los partidos por el reducido son Almagro vs. Agropecuario; Brown de Adrogué vs. Atlético Rafaela; y San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine.

El rival

El director técnico de Instituto de Córdoba, Darío Franco, podrá contar con Ezequiel Bonacorso e Ignacio Antonio para el armado del equipo que visitará nuestra ciudad. Bonacorso ingresaría por Yabale en la última línea, mientras que Antonio haría lo propio en lugar de Maximiliano Correa.

Los "Albirrojos" tienen que ganar sí o sí para poder avanzar, ya que su quinta posición final en el certamen los dejó en desventaja ante los de Junín, que quedaron un puesto más arriba.

El probable equipo de los de Alta Córdoba sería con Lucas Hoyos; Alan Aguirre, Víctor López, Ezequiel Bonacorso y Esteban Goicoechea;, Matías Nizzo, Ignacio Antonio, Emiliano Endrizzi y Javier Mendoza; Mauricio Tévez y Facundo Castelli.