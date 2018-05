River logró la clasificación

River Plate se clasificó para los octavos de final de la Copa Libertadores, al vencer como visitante a Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, por 1 a 0, en el marco de la quinta fecha del Grupo D del certamen; el único tanto del encuentro, desarrollado en el estadio El Campín, fue anotado por el delantero Lucas Pratto a los 23 minutos de la etapa inicial.

River se plantó con decisión desde el primer minuto en Bogotá y rápidamente tomó el control del encuentro. Los jugadores trasladaron al campo de juego la idea de Marcelo Gallardo; Santa Fe no logró hacer pie y las chances de gol comenzaron a llegar: primero avisó Jonatan Maidana con un cabezazo tras centro de Juan Quintero y luego fue el turno de Lucas Pratto con un remate algo, luego de una triangulación con Gonzalo Martínez y Quintero.

Luego de una aproximación del local con un tiro desde lejos que no llevó peligro al arco de Franco Armani, llegó el gol riverplatense: genial jugada de Quintero, quien controló en su propio campo y encaró hacia el área rival para servirle el tanto a Pratto (precisa definición por abajo ante la salida de Robinson Zapata).

River no se quedó en eso y estuvo cerca del segundo con un remate alto de Pity Martínez y un mano a mano de Gonzalo Montiel (tras asistencia de Quintero), que Zapata logró atorarle con lo justo.

En el cierre, Armani se hizo gigante ante un cabezazo cruzado de Baldomero Perlaza y evitó el empate de Santa Fe.

En la segunda parte, el local tomó el protagonismo para ir en busca del empate. Tuvo situaciones claras en la cabeza de William Tesillo y en una tremenda volea de Jhon Pajoy que salió cerca del ángulo derecho de Armani. Además, Wilson Morelo ideó una buena jugada individual y remató cruzado, pero Lucas Martínez Quarta salvó sobre la línea.

El equipo de Gallardo se afianzó en el campo, aseguró el juego y se quedó con una buena victoria que le dio la clasificación a octavos de final, cuando aún resta una fecha.

En el cierre del Grupo D, River recibirá a Flamengo en el Estadio Monumental.