El Pipita Higuaín está confirmado en la lista

Faltan menos de dos semanas para que Jorge Sampaoli anuncie la lista de 35 futbolistas que luego se achicará hasta los 23 que integrarán la selección argentina en Rusia, pero hace algunas horas dejó una novedad importante: el delantero de la Juventus de Italia, Gonzalo Higuaín, fue confirmado por el técnico como seguro integrante de la nómina mundialista.

Sampaoli se reunió en Turín por separado con Higuaín y con Paulo Dybala, su compañero en la “Vecchia Signora”, y a Pipita le comunicó que estará en la lista definitiva del mundial, destacó la agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, Dybala tendrá que esperar un poco más, porque Sampaoli le dijo que tiene muchas chances de estar en Rusia, pero no le confirmó la presencia aún en la lista definitiva.

Higuaín no estuvo en el inicio del ciclo Sampaoli, pero jugó los últimos dos amistosos de la selección frente a Italia y España.

Por su parte, Dybala fue titular en los dos primeros partidos de la era Sampaoli -ante Uruguay y Venezuela-, estuvo convocado para la doble fecha final de las Eliminatorias Sudamericana pero no sumó minutos frente a Perú y Ecuador y estuvo ausente de la nómina para los amistosos ante Italia y España.