Esta noche arranca la segunda fecha del Torneo Apertura 2018

Hoy, a las 21, Mariano Moreno recibirá en su estadio a Defensa Argentina en el partido que dará inicio a la segunda fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Hasta el momento, el certamen local no ha tenido un buen comienzo ya que los partidos de la primera fecha debieron suspenderse en tiempos complementarios debido al tremendo aguacero que en aquel entonces azotó a Junín y la región. Al mismo tiempo, la segunda fecha, prevista para el fin de semana pasado, también tuvo que suspenderse por el mismo motivo.

En definitiva, si el tiempo lo permite, esta noche Moreno y Defensa se enfrentarán en lo que promete ser un entretenido partido. Luego, la segunda fecha continuará mañana cuando desde las 15.30 jueguen Sarmiento vs. Villa Belgrano (en cancha de Defensa); BAP vs. Deportivo Baigorrita; Origone Fútbol Club vs. Jorge Newbery; y Rivadavia de Junín vs. Ambos Mundos. El domingo, en Lincoln, cerrarán el segundo capítulo Rivadavia de esa localidad frente a River Plate de Junín.

Por otro parte, la segunda fecha del Torneo Apertura 2018 de Divisiones Inferiores Copa "Aníbal Viale" tendrá los siguientes partidos.

Mañana

Sarmiento vs. Villa

(Cancha de Defensa)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Rivadavia (L) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Baigorrita

Predécima: 11.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Origone vs. Newbery

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Quinta: 13.45

Moreno vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

El domingo

Sarmiento vs. Villa

(Cancha de Defensa)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

BAP vs. Baigorrita

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30

Origone vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. Defensa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Cabe destacar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en Décima y Sexta. En esta segunda fecha tendrá jornada libre el Club Independiente de Junín.