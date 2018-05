Sarmiento, con un cambio para recibir a Instituto de Córdoba

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, comenzó ayer con los ensayos de fútbol que definirán el equipo titular de cara al choque de este domingo, frente a Instituto de Córdoba, por los cuartos de final del reducido del Campeonato de la B Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

Frente a "La Gloria", el Verde jugará el domingo, a las 15.05, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje confirmado de Ramiro López. En caso de empatar o ganar, el equipo de nuestra ciudad habrá logrado el pase a las semifinales ya que quedó mejor posicionado que su rival en la tabla final.

En el entrenamiento de ayer, Delfino probó con Sergio Quiroga en lugar de Nicolás Rinaldi, en lo que sería la única variante en el equipo titular. De esta manera, el Verde alinearía con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Sergio Quiroga, Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.

Entre las buenas noticias, ayer se vio la presencia de Nicolás Miracco. El delantero viene de atravesar un problema familiar y podría estar en la lista de concentrados para el choque contra Instituto.

El resto de los partidos por el reducido son Almagro o Aldosivi vs. Agropecuario; Brown de Adrogué vs. Atlético Rafaela; y San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine.

Hoy se conocerá

el primer ascenso

Aldosivi de Mar del Plata y Almagro, que igualaron con 41 unidades en el primer puesto, jugarán hoy el encuentro de desempate cuyo vencedor logrará el ascenso a la Superliga para la temporada 2018/2019.

El partido se desarrollará en el estadio Julio Humberto Grondona de la localidad bonaerense de Sarandí, desde las 19, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Néstor Pitana, representante argentino en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 y de persistir el empate el ascenso se definirá mediante remates desde el punto penal. El perdedor de esta final no tendrá mucho espacio para lamentos ya que el martes próximo a las 21.10 deberá recibir a Agropecuario Argentino por los cuartos de final del reducido.