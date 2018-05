Ganó Atlético Tucumán y con un empate en Paraguay pasará a octavos

Atlético Tucumán, dirigido por Ricardo Zielinski, venció 1-0 a Peñarol y acaricia los octavos de final de la Copa Libertadores. El 17 de mayo enfrentará a Libertad.

No fue el mejor partido de los tucumanos, que no pudieron desplegar todo de su juego. Leandro Díaz aprovechó una de las pocas chances que tuvo para darle la victoria a su equipo.

Distinto a lo que ocurrió frente al partido contra The Strongest, donde los tucumanos fueron protagonistas desde los primeros instantes de partido, en este caso fue el conjunto uruguayo el que manejó la pelota, pero le costó generar peligro. Con Maxi Rodríguez como protagonista en el ataque, Peñarol tuvo una de las más claras en los primeros minutos del segundo tiempo. El ex Newell's recibió solo dentro del área, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

En un partido muy trabado y con muchas detenciones, fue Leandro Díaz quien cortó con la monotonía y, tras una gran jugada individual, en la que hizo pasar de largo a un defensor Carbonero, puso el 1-0 final. Por su entrega y su linda definición, el ex Lanús y Ferro, entre otros, fue el mejor de la cancha.

Con las 3 victorias al hilo (las dos frente a The Strongest y la conseguida frente a Peñarol), el Decano es segundo del grupo C, con 9 puntos, la misma cantidad que Libertad, el puntero. Ahora sólo le alcanzará con empatar en la última fecha en Paraguay.