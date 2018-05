Riquelme: “Cambio ganar la copa antes que el torneo argentino”

Boca está al borde del abismo en la Copa Libertadores. Si hoy pierde ante Junior quedará eliminado en la fase de grupos. A la presión que los jugadores sienten de sus hinchas, ahora se sumó la palabra del emblema xeneize, Juan Román Riquelme, que le restó importancia al título del torneo local que su equipo está muy cerca de conseguir, en contraposición con una Copa que no atrapan desde 2007. “Cambio ganar la Libertadores y no ganar el torneo argentino. Aunque sea ganarla una vez y después ningún torneo local”, dijo Riquelme en declaraciones a Fox Sports.

Con respecto a la situación del equipo en el plano internacional, señaló: “No me entra en la cabeza que Boca va a quedar afuera en la primera rueda, no lo pienso. Tengo la ilusión de que lleguen hasta el final. Si mañana quedamos afuera, se verá. Pero ahora no lo pienso. Esa cancha es difícil, siempre hace mucho calor y seguramente estará llena”.

“La Copa Libertadores es lo máximo. Si acá seguimos jugando torneos largos sólo lo van a ganar River y Boca. Pero la Copa Libertadores es llegar a lo más alto. No se compara con nada”, agregó.

A su vez, Román hizo hincapie en la importancia de Tevez en el equipo.

“No sé cómo serán las cosas ahí adentro, si sus compañeros eligieron a otro capitán. Pero Carlitos sigue siendo el líder del equipo y estamos ilusionados en que nos haga ganar el partido de mañana”, indicó.

“Sabemos que la Copa no es fácil. Pero cuando te acostumbrás a ganarla se te hace más accesible llegar a las semifinales, a la final”, apuntó el histórico 10. “Si mañana gana Boca el partido con Junior es lo lógico, porque tiene la obligación de competir hasta el final”, disparó.

Apoyo

La discusión sobre el nivel del arquero Agustín Rossi también fue uno de los temas que tocó Juan Román Riquelme.

Lejos de criticarlo, el ídolo xeneize bancó al ex Chacarita: “Es un buen arquero, es joven y tiene mucho por aprender. Es la primera vez que están hablando de él y está bueno que demuestre que puede atajar en Boca. Siempre habrá soñado estar en un club tan grande y tiene la chance de estar preparado para defender nuestro arco”.

Además, Román aseguró que en el duelo contra Junior ve una gran posibilidad para que el joven de 22 años muestre su “personalidad”.

En cuanto a la intención del conjunto de la Ribera de contratar a Gianluigi Buffon, las declaraciones de Riquelme fueron muy claras. “Le debe pasar algo parecido a lo que me pasaba a mí con la camiseta de Boca. Debutó en el Parma y después jugó siempre con la Juve. Por eso, se va a querer retirar con la camiseta de la Juventus”, señaló el ex Barcelona, Villarreal y Argentinos. Y agregó: “Además debe ser caro para nuestro fútbol, es difícil que venga”.

Carlitos, mejor que Teo

“Va a haber dos jugadores muy buenos como Teófilo y Carlitos. Creo que el mejor es el nuestro y nos va a ayudar a ganar el partido”, expresó. E insistió en que Tevez es la referencia tanto de la gente como del equipo.