Sarmiento ganó y jugará el reducido

Sarmiento logró un triunfo importantísimo, hace instantes, en Corrientes y frente a Boca Unidos, que le dio la clasificación para jugar el reducido de la B Nacional donde estará en juego el segundo ascenso a la Superliga Argentina.

En un partido muy parejo, el héroe de la tarde fue el delantero Lucas Passerini quien a los 21 minutos del complemento marcó el único tanto del encuentro que le permitió festejar al Verde y que condenó a Boca al descenso.

En el trámite de las acciones, se sabía que el choque sería durísimo. Ante la necesidad que tenía el local de lograr los tres puntos, la estrategia del equipo de Iván Delfino se amarró al orden y la paciencia. Así, en algunos pasajes del primer tiempo el Verde sufrió por algunas llegadas pero que no tuvieron demasiado peligro.

En esa primera parte, los dirigidos por Delfino pusieron todas las energías en cuidar el cero en el arco de Pellegrino. Quizás el planteo fue un tanto defensivo pero a Sarmiento le sirvió para terminar el capítulo inicial sin goles.

En el complemento la historia fue diferente. El público de Boca Unidos presionó para que el equipo arriesgue en busca del triunfo y en esa exigencia el local dejó más espacios.

De a poco, los de Delfino se fueron animando y a los 21 minutos tuvieron su premio. Sergio Quiroga armó una linda jugada, cerca del área grande le pasó el balón a Nahuel Estévez y el “8” del Verde le metió un gran pase cruzado a Passerini para que el buen delantero domine y luego defina con precisión ante la salida de Hilario Navarro. Golazo de Sarmiento que se festejó en todo Junín.

Con la ventaja a favor el equipo de Delfino empezó a congelar el partido. El DT reacomodó la estrategia en un 4-1-4-1, con Guillermo Farré bien parado entre los centrales; y así aguantó hasta el final.

La victoria se festejó de lo lindo. Sarmiento ganó un partido bravísimo y con los tres puntos obtuvo el pasaporte para jugar el reducido; y en esa instancia la ilusión por el ascenso comenzará cuando el fin de semana que viene reciba a Instituto de Córdoba.

Síntesis

Boca Unidos 0

Hilario Navarro; Rolando Ricardone, Alan Pérez, Leonardo Baroni, Gonzalo Ríos; Martín Ojeda, Osmar Ferreyra, Germán Herrera, Gabriel Morales, Pablo Vegetti. DT: Carlos Mayor.

Sarmiento 1

Fernando Pellegrino; Ariel Kippes, Ramiro Arias, Yamil Garnier, Guillermo Farré, Lucas Landa; Nicolás Rinaldi, Nahuel Estévez; Ignacio Cacheiro, Gonzalo Bazán, Lucas Passerini. DT: Iván Delfino.

Gol en el segundo tiempo: 21m. Lucas Paserini (S). Amonestados en el segundo tiempo: 3 m. Guillermo Farré (S); 11 m. Martin Ojeda (BU); 45 min. Ramiro Maldonado (BU). Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Sergio Quiroga por Nicolás Rinaldi (S); 14 m. Ramiro Maldonado por Gonzalo Ríos (BU); 14 m. Diego Sánchez Paredes por Martín Ojeda (BU); 15m. Manuel Vicentini por Fernando Pellegrino (S); 24m. Marcelo Miranda por Fabio Godoy (BU) y 33m. Renzo Spinaci por Gonzalo Bazán (S). Arbitro: Nazareno Arasa. Estadio: Complejo deportivo “Leoncio Benítez” Club Boca Unidos.

Resultados de la fecha

Los siguientes son los resultados parciales al término de los primeros tiempos de los doce partidos de la 25ta. y última fecha de la Primera B Nacional:

G. BROWN (PUERTO MADRYN) .... 0

ALMAGRO ...................................0

BROWN (ADROGUÉ) ...................... 1 (2m.PT L.Mesa)

SAN MARTÍN (TUCUMÁN) .............. 0

ALDOSIVI (MAR DEL PLATA) .......... 2 (2m.ST C.Chávez y 40m.ST F.Telechea).

ESTUDIANTES (SAN LUIS) ............. 0

BOCA UNIDOS (CTES.) ................... 0

SARMIENTO (JUNÍN) ....................... 1 (21m.ST. L.Passerini).

ATLÉTICO RAFAELA ........................ 2 (31m.ST M.Albertengo y 46m.ST D.Meza).

VILLA DÁLMINE ................................ 0

DEPORTIVO MORÓN ....................... 1 (20m.ST J.Rossi).

GIMNASIA (JUJUY) ........................... 1 (24m.ST M.Buono).

MITRE (SGO. DEL ESTERO) ............ 2 (46m.PT L.de Muner y 9m.ST J.Quinteros)

LOS ANDES ....................................... 1 (45m.PT. G.Álvarez Suárez).

ALL BOYS .......................................... 1 (10m.ST M.Salas).

DEPORTIVO RIESTRA ...................... 2 (8m. y 44m. PT S.Bravo).

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (M) .... 2 (11m.PT J.Navas y 32m.PT A.Rébola).

SANTAMARINA (TANDIL) .................. 0

FERRO CARRIL OESTE .................... 0

NUEVA CHICAGO .............................. 1 (35m.ST L.Baldunciel).

FLANDRIA .......................................... 0

INSTITUTO (CÓRDOBA) ................... 2 (3m.PT Castelli y 46m.ST M.Braida).

AGROPECUARIO .............................. 1 (27m.ST J.Blanco).

JUVENTUD UNIDA (G) ...................... 0

La definición

Con estos resultados Almagro y Aldosivi de Mar del Plata jugarán una final por el ascenso a la Superliga.

Jugarán el Reducido por el segundo ascenso: Almagro o Aldosivi vs. Agropecuario; San Martín de Tucumán vs. Villa Dálmine; Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela y Sarmiento de Junín vs. Instituto de Córdoba.

Descendieron: Juventud Unida de Gualeguaychú, All Boys, Boca Unidos de Corrientes, Flandria, Sportivo Estudiantes de San Luis y Deportivo Riestra.