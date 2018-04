El Globo de Alfaro sigue elevándose en la Superliga

Huracán le ganó 3-2 a Atlético Tucumán y dio un paso más en su objetivo de clasificarse para jugar la Copa Libertadores 2019, en la continuidad de la fecha 25 de la Superliga.

Los goles del equipo que dirige Gustavo Alfaro los convirtieron Ignacio Pussetto (PT 1 min), Pablo Alvarez (ST 10 min) y Nicolás Silva (ST 32 min); en tanto que para el conjunto tucumano, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Jonathan Cabral (ST 48 min), marcaron Ismael Blanco (ST 1 min) y Hernán Hechalar (ST 41 min).

Huracán sumó su cuarta victoria consecutiva y alcanzó transitoriamente la tercera posición del torneo con 46 unidades; mientras que Atlético, con la derrota, se quedó con 34 puntos.

El equipo de Parque de los Patricios, que hace diez partidos que no pierde (seis triunfos y cuatro empates), golpeó de entrada con el gol de Pussetto, tuvo un par de chances para ampliar la diferencia en el primer tiempo, pero sobre el final de la etapa inicial bajó su rendimiento y permitió el crecimiento de su rival.

Atlético, con un equipo plagado de suplentes porque el miércoles se jugará de local frente a Peñarol de Uruguay el pase a los octavos de final de la Libertadores, asimiló el impacto y con el transcurrir de los minutos se asentó en la cancha, generó jugadas de gol y en el comienzo del segundo tiempo alcanzó el empate con el tanto de Blanco.

Ese gol premió la búsqueda y el muy buen juego del conjunto que dirige Ricardo Zielinski que, con un 4-2-3-1, por momentos tuvo a Huracán al borde del nocaut.

Sin embargo el equipo local, con un 4-4-2, se repuso del empate (falló parte de la defensa y Marcos Diaz) y el gol de Pablo Alvarez, con un precioso taco, no sólo le dio la ventaja, sino que además la tranquilidad para manejar el partido, ya que se adelantó en el campo de juego y se adueñó de la pelota.

Atlético, no obstante, buscó el empate, tuvo alguna que otra chance, pero el tanto de Silva lo liquidó.

El 3-1 pareció ser el golpe final. Pero no lo fue porque Hechalar, a cuatro minutos del final, achicó la diferencia y puso a Atlético otra vez en carrera para llegar al empate. De hecho, los dirigidos por Zielinski tuvieron la igualdad en el final, pero el remate de Mauricio Affonso se fue cerca del palo izquierdo. Y en la jugada siguiente, Patricio Loustau no cobró un agarrón de Calello sobre el delantero uruguayo.

Huracán, que supo sufrir para ganar, aguantó el embate final, se quedó con el triunfo, a pesar de lo mal que marcó, pero por su efectividad y el sueño de clasificarse a la Libertadores 2019 cada vez cobra más fuerza.