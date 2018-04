Huracán buscará consolidarse en zona de Copa Libertadores

Huracán de Parque Patricios buscará hoy consolidarse en zona de Copa Libertadores cuando enfrente a Atlético Tucumán, en partido válido por la jornada 25 de la Superliga Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 20 y el referí será Patricio Loustau.

El Globo atraviesa una excelente racha de resultados positivos, manteniéndose invicto y siendo su última derrota el 12 de febrero, cuando cayó 3-2 frente a Rosario Central por la fecha 12 del torneo.

Los locales llegan quintos con 43 puntos; además de haber sumado la fecha anterior su tercera victoria consecutiva en su visita a Tigre, en este caso el marcador fue de 2-0.

Por su parte, el Decano tucumano está ubicado decimoquinto en la Superliga argentina con 34 puntos. Además, llega sin derrotas desde la fecha 19, cuando cayó por 3-1 frente a Talleres de Córdoba.

En la Copa Libertadores viene cosechando triunfos luego de ganar a mitad de semana por 3-0 a The Strongest, lo cual lo ubicó tercero en el Grupo C con 6 puntos al igual que Peñarol. Libertad es el líder con 9 unidades.

En Rosario, Newell’s recibirá a las 15.30 a Independiente, en un partido en el que ambos intentarán recuperarse de sus últimas derrotas. El cotejo será arbitrado por Nicolás Lamolina.

El Rojo pugna por meterse en zona de Libertadores. Actualmente cuenta con 42 puntos y actualmente está clasificado a la Sudamericana, en el sexto lugar de la tabla de valores. La Lepra, en cambio, cumple una irregular actuación en la Superliga. Se ubica en el puesto 22 de la tabla.

La jornada sabatina se completará con los siguientes encuentros: 13.15, Defensa y Justicia vs. Rosario Central (Ariel Penel); 13.15, Vélez vs. Banfield (Andrés Merlos) y 17.45, Lanús vs. Argentinos (Ariel Penel).