El Mellizo habló con Rossi y hoy define si continúa en el arco

El entrenador Guillermo Barros Schelotto se reunió ayer con Agustín Rossi, pero el arquero de Boca Juniors sigue en duda para enfrentar a Gimnasia, mañana desde las 11, en La Plata.

El diálogo, que duró pocos minutos, se concretó apenas finalizó el entrenamiento y le sirvió al DT “xeneize” para ver cómo se encontraba anímicamente el guardavalla, de mala actuación ante Palmeiras por 2-0, y que dejó a Boca muy complicado para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según allegados al cuerpo técnico, la conversación fue en buenos términos y Rossi estaba de buen ánimo, con predisposición para atajar el fin de semana.

En tanto, Guillermo habría tenido una charla también breve con Guillermo Sara, el posible reemplazante y que era el titular hasta la llegada de Rossi en enero de 2017.

Hoy, en la práctica de pelota parada, el técnico resolverá quién estará en el arco, en medio de controversias con la dirigencia del club, que quiso traer un arquero a comienzos del semestre y el entrenador afirmó entonces que no necesitaba a alguien en esa posición.

Después de la victoria del jueves de Junior ante Alianza Lima por 1 a 0 por el grupo H de la Copa Libertadores, que dejó a Boca tercero en la zona, las sensaciones en el entrenamiento de ayer a la mañana en Casa Amarilla no eran las mejores.

Es que con ese resultado los dirigidos por el Mellizo tienen que ganar el próximo miércoles en Barranquilla para no depender de nadie y poder pasar a los octavos de final de la Copa.

Por eso, la otra duda es saber si el DT pondrá lo mejor ante el Lobo, ya que según el resultado de anoche entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan, podría coronarse mañana en el bosque platense.

En la práctica de ayer, Guillermo no paró un equipo e hizo fútbol en espacio reducido, donde participó junto al resto Edwin Cardona, ya repuesto de un desgarro en el aductor derecho.

También participó Fernando Gago, quien sigue su proceso de recuperación de la operación de ligamentos cruzados en octubre pasado y a quienes los más optimistas sueñan con que ver unos minutos en cancha, antes de que termine el primer semestre.

En tanto, Wilmar Barrios, figura clave en el andamiaje de Boca, no hizo fútbol y se entrenó aparte pero se calcula que podría estar en el trascendental partido en la calurosa y húmeda Barranquilla.

Con respecto al once para el fin de semana, algunos cercanos al técnico dicen que sería con lo mejor y el posible equipo podría ser con Agustín Rossi o Guillermo Sara; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Emanuel Reynoso, Sebastián Pérez y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.