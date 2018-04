Andrés Iniesta anunció que dejará Barcelona al finalizar la temporada

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció su salida del Barcelona al término de esta temporada porque siente que “no podría dar lo mejor” de sí en el futuro próximo y quiere acabar su periplo en lo más alto.

“Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última” en el Barcelona, dijo entre lágrimas Iniesta.

“Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiera sido esta, sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular, con la opción de ganar títulos y las sensaciones positivas que he tenido durante todo este año”, añadió.

“Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar”, dijo Iniesta en una multitudinaria rueda de prensa, en la que estuvo gran parte de la plantilla presidida por el presidente Josep Maria Bartomeu.

“En unos días cumpliré 34 años, me he exprimido al máximo por mi club, me he dejado el alma por este equipo por este club, yo me conozco, sé cómo estoy... Y entiendo que de aquí en adelante por motivos naturales, de ley de vida, todo iba a costar algo más”, explicó.

Iniesta se va del Barça tras 22 años en los que ha ganado 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 8 Ligas españolas, 7 Supercopas de España y 6 Copas del Rey.