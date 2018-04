Maradona renunció a su puesto como director técnico del Fujairah

Diego Maradona no seguirá siendo el técnico del Fujairah. Después de que su equipo perdiera la chance de ascenso directo, el Diez decidió no estar en los dos partidos de repechaje. El próximo 9 de mayo el Fujairah tiene que jugar el primer partido por el último ascenso a primera pero no tendrá a Diego en el banco.

"Después del empate de hoy y de no haber logrado el objetivo de ascender al Fujairah, Diego Maradona dejará de ser el entrenador del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas", fue el tuit que escribió su abogado, Matías Morla, quien dio la primicia.

Después del empate de hoy y de no haber logrado el objetivo de ascender al Fujairah, Diego Maradona dejará de ser el entrenador del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 27 de abril de 2018

Los números de Maradona en Fujairah hablan a las claras de una campaña histórica para el club. Por primera vez terminó invicto, dirigió 22 partidos, ganó once y empató once. Es el único del campeonato que no perdió y deja al equipo con la chance del Repechaje. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 27 de abril de 2018

El futuro de Maradona ahora es una incógnita. Lo que es seguro es que vendrá a la Argentina a pasar unos días antes de ir al Mundial de Rusia. Su abogado ya empieza a analizar varias ofertas que tenía el Diez antes de terminar el campeonato. Su campaña, histórica en el club, dirigió 22 partidos, ganó 11 y empató 11, le abren varias puertas en el fútbol más competitivo y con un equipo con mayor presupuesto.

Hay varios equipos de Primera interesados en poder contratarlo y la selección de los Emiratos también aparece en el horizonte. El Fujairah que tomó Maradona era un conjunto de buenas voluntades pero con un amateurismo muy llamativo. Diego le dio su impronta al equipo, se llevó de Argentina un entrenador de arqueros, dos editores de videos y no solo fue el único que no perdió, sino que además le ganó, por la Copa, a varios equipos de Primera.