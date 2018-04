River derrotó a Emelec y dio un paso para la clasificación

River Plate dio un paso firme hacia la clasificación al derrotar al ecuatoriano Emelec por 2-1, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América 2018 jugado anoche en el estadio Monumental.

Lucas Pratto (65) y el mendocino Gonzalo Martínez (73) marcaron los goles para el conjunto 'millonario', mientras que Ayrton Preciado (91) descontó para los ecuatorianos.

Una incursión ofensiva de Marcelo Saracchi y un remate incómodo de Lucas Pratto a los 90 segundos de iniciado el duelo fueron un reflejo de las intenciones del conjunto Millonario: presionar para tener el protagonismo absoluto. Además, la floja respuesta de Esteban Dreer aportó suspenso en lo que parecía un prematuro gol local. Con muchas dudas, el arquero logró detener el disparo del ex Vélez, que tenía en mente una sola cosa: el arco rival.

Sin embargo, la primera etapa se diluyó en intentos del “Pity” Martínez, centros sin destino de Nacho Fernández y tiros de Rodrigo Mora que despertaron suspiros en las tribunas. En el descanso, el Muñeco Gallardo tenía que corregir algunos aspectos para quedarse con los 3 puntos.

La paciencia fue la clave para que River logre ponerse en ventaja. Un violento disparo de Pratto quebró la resistencia de la defensa ecuatoriana y la euforia se sintió en el grito de gol.

De todos modos, la mínima diferencia no representaba ninguna garantía, dado que un contragolpe liderado por Romario Caicedo pudo opacar la fiesta porteña. Solo por la desviada definición del reemplazante de Quiñonez el cotejo se mantuvo a favor del dueño de casa.

Cuando faltaban 15 minutos para el cierre de la tarde-noche la figura de la cancha gestó el segundo tanto local. Lucas Pratto durmió a Pinillo en la salida, recuperó con jerarquía y habilitó a Martínez para que el ex Huracán se luzca con una obra maestra. El crack con pasado en el Globo apeló a la cuchara para concluir la mejor acción del encuentro: 2 a 0, golazo, cima y delirio.

A pesar del descuento de Preciado, el triunfo le dio a River la punta de su zona gracias a sus 8 unidades.

Como el miércoles el Flamengo empató con Independiente Santa Fe de Colombia, el conjunto brasileño quedó como escolta con 6, seguido del elenco cafetero con 4 y Emelec con 1.

En Núñez son conscientes del paso importante que dieron hacia la siguiente fase del torneo continental.