Racing igualó con Vasco da Gama y se acerca a los octavos

Racing empató 1-1 con Vasco da Gama, resultado que lo dejó cerca de la clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores, en un encuentro válido por la cuarta fecha del Grupo E.

En el estadio Sao Januário, la Academia tuvo todo para imponerse, al ganar desde la media hora con gol de Lautaro Martínez, pero no supo conservar la ventaja y Vasco da Gama empató a nueve minutos del final a través de Wagner.

Racing arrancó firme, en campo rival y con el dominio de la pelota, aunque sin profundidad. Vasco logró emparejarlo con el paso de los minutos, aunque sin llegar con peligro tampoco.

No pasaba demasiado, pero la Academia llegó a la apertura del marcador cuando se jugaba media hora: la hizo toda Ricardo Centurión, habilitó a Lautaro Martínez y el delantero, después de definir mal en la primera, tocó a la red.

El local comenzó mejor en el segundo tiempo, que ya no tuvo al lesionado Leonardo Sigali, y estuvo muy cerca con un tiro de esquina que se cerró y casi mete en contra en el segundo palo Nery Domínguez.

A los 13, Leandro Desábato, que había estado al borde de la roja por una violenta falta a Ricardo Centurión, finalmente se fue antes al vestuario.

Lo tuvo Alejandro Donatti, también Lautaro Martínez.

Sin embargo, la Academia no hacía un buen partido y Vasco consiguió el empate a los 35 por intermedio de Wagner, quien la empujó a la red luego de una atajada de Musso.

Pikachu exigió a Musso desde afuera del área y después el arquero se quedó con un débil tiro libre de Fabricio.

Vasco termina mejor que Racing, que deja escapar una muy buena chance de meter mas de un pie en los octavos de final. Igualmente, sigue siendo líder de la zona E con ocho unidades.