Biglia expresó ser optimista y apuntó a volver antes de lo previsto

El mediocampista del seleccionado argentino Lucas Biglia expresó ayer su “optimismo” en cuanto a su recuperación de la fractura de dos vértebras lumbares y apuntó a volver “antes de lo previsto” por los médicos.

“Ya estoy dejando de lado el dolor y tratando de acortar los tiempos. El plazo médico es de seis semanas, pero yo quiero jugar las últimas dos fechas de la liga italiana”, manifestó Biglia, volante de Milan, que se recupera de la fractura de los procesos transversales de las dos primeras vértebras lumbares.

El mediocampista del seleccionado argentino se lesionó el sábado 21 del corriente en la derrota de Milan ante Benevento (0-1) y apunta a retornar el 13 de mayo cuando el rossonero visite a Atalanta por la penúltima fecha de la Serie A.





Cuatro días antes, el 9 de mayo en Roma, Milan disputará la final de la Copa Italia ante Juventus, pero Biglia confesó la dificultad de llegar en condiciones a esa fecha.

“Siempre traté de acortar los tiempos pero esa no es mi preocupación, quiero volver a jugar cuanto antes”, manifestó Biglia, en diálogo con TyC Sports.

De cara al Mundial, el mediocampista, de 32 años, destacó que el “presente” de los futbolistas no es tan relevante y que lo importante será el trabajo que se realizará desde mediados de mayo hasta el debut contra Islandia, pautado para el 16 de junio.

“El Mundial es otra cosa, no se tiene tan en cuenta el presente. Vamos a tener tiempo para trabajar y con ese tiempo de trabajo, vamos a mejorar”, apuntó Biglia.

El mediocampista mercedino también remarcó que con “paciencia y trabajo” se logran los objetivos y recordó que antes del Mundial de Brasil, donde Argentina llegó a la final, se fueron “insultados”.

Además, Biglia admitió que sin Lionel Messi, tal como sucedió en el amistoso 1-6 ante España en marzo pasado, el conjunto albiceleste es un equipo “bueno o normal” y que “todos” quieren “ayudarlo” ya que “es la figura que nos hace ganar”.