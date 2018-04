BAP recibirá a Baigorrita en el inicio de la segunda fecha

Mañana comenzará a disputarse la segunda fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el choque adelantado, BAP recibirá a Deportivo Baigorrita, en un encuentro que comenzará a las 16.00.

Luego, el resto de los partidos correspondientes al segundo capítulo del certamen local se jugará el domingo. Siempre a partir de las 16.00, se enfrentarán: Sarmiento vs. Villa Belgrano (cancha de Defensa); Rivadavia de Lincoln vs. River Plate de Junín; Origone Fútbol Club vs. Jorge Newbery; Mariano Moreno vs. Defensa Argentina; y Rivadavia de Junín vs. Ambos Mundos.

También mañana comenzará a jugarse la segunda fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores Copa "Aníbal Viale", bajo el siguiente cronograma de partidos:

Mañana

Sarmiento vs. Villa

(cancha de Defensa)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Baigorrita

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Origone vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Moreno vs. Defensa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

El domingo

Sarmiento VS. Villa

(cancha de Defensa)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (L) vs. River

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

BAP vs. Baigorrita

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30

Origone vs. Newbery

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta:14.15

Moreno vs. Defensa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe destacar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en Décima y Sexta. En esta segunda fecha tendrá jornada libre el Club Independiente de Junín.