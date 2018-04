Palmeiras derrotó a Boca y se complica el pase a octavos

Por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, Palmeiras le propinó a Boca un inesperado golpe en la mismísima Bombonera: le ganó 2-0, con goles de Keno y Lucas Lima.

Sorprendió Palmeiras presionando más allá de su campo, atorando la salida del local e intentando forzar el error. Equivocación que casi sucede al minuto y medio, cuando Pablo Pérez entregó riesgosamente para Agustín Rossi, quien intentó despejar y la pelota rebotó en la espalda de Keno y pasó cerca del arco del Xeneize. Con el correr de la primera etapa, Boca empezó a sortear esa primera línea de presión y se sintió más cómodo en el encuentro, volcando el juego en la izquierda, donde aparecieron las proyecciones de Mas y la gambeta vertiginosa de Pavón, que a los 11 minutos generó una chance clara que tapó Jailson. Por si fuera poco, a los 23, forzó la falta sobre un costado del área. Y se hizo cargo del tiro libre, que rozó en el travesaño.

Guillermo Barros Schelotto volcó a Pablo Pérez sobre la izquierda con doble función: contener la subida de Keno, destacado en el juego en Brasil, y al mismo tiempo mantenerse cerca del dúo Mas-Pavón, la vía de ataque más confiable.Pero Keno advirtió que por su sector no iban a prosperar sus intentos, y se empezó a mover por todo el frente de ataque. Y a los 39 minutos, cuando hacía un buen rato que Palmeiras no atacaba, apareció como centrodelantero para, de cabeza, aprovechar un centro desde la derecha y poner el 1-0. Un minuto después, Ábila desperdició una chance inmejorable para igualar el encuentro: Tevez trabó, Pavón cedió con precisión y Wanchope, sin marcas, en lugar de facturar, despejó.

El inicio del segundo tiempo lució calcado a los primeros minutos del partido. Otra vez Palmeiras bien plantado, aunque incluso manejando mejor la pelota, soltando los laterales. Y mucho más astuto en el aprovechamiento de los espacios. Boca, en tanto, continuó siendo peligroso desde los pies de Pavón, que hizo valer su capacidad en el mano a mano. Y que cuando no logró pasar, probó desde afuera del área.

Otra vez, paulatinamente, el Xeneize fue recuperando el control territorial y del juego. Y sucedió lo mismo que en la etapa inicial: Palmeiras retrocedió. Pablo Pérez casi convirtió tras un enganche elegante, y Pavón obligó a Jailson a volar para desviar un tiro.

Sin embargo, Boca fue un anfitrión generoso con el Verdao. Agustín Rossi salió apurado de cabeza y quedó a mitad de camino, los defensores no rechazaron en dos oportunidades y Lucas Lima lo agradeció para marcar el 2-0. Los dos goles de distancia llenaron de nervios al dueño de casa, que fue por empuje, por necesidad, pero sin luces.

De esta manera, el conjunto paulista se afianzó en la cima de la tabla de la zona, con 10 unidades. Boca quedó segundo, con cinco unidades. El miércoles, el Xeneize deberá ir a buscar los tres puntos en Barranquilla frente a Junior para evitar que la clasificación a octavos de final comience a correr riesgo. Boca cerrará su fase de grupos en Argentina contra los peruanos de Alianza Lima.