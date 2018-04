Sarmiento prepara el encuentro con Boca Unidos de Corrrientes

El plantel profesional de Sarmiento de Junín inició ayer los entrenamientos para el encuentro que disputará el próximo lunes a las 15.30 en Corrientes, ante Boca Unidos, por la última fecha del campeonato de Primera "B" Nacional de fútbol.

El último día de mayo, el equipo de Iván Delfino se jugará el pase al reducido por el segundo ascenso ante un conjunto correntino que también querrá ganar para salvar la categoría y no descender.

Ayer, los que jugaron y empataron 2 a 2 ante Atlético Rafaela, el lunes en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad, solo hicieron tareas regenerativas (entre ellos el lesionado delantero Nicolás Miracco, cuya vuelta podría ser posible para el lunes), mientras que quienes no tuvieron acción ante "La crema" santafecina, hicieron fútbol en espacios reducidos y tareas físicas.

De aqui al sábado, el plantel "verdolaga" irá intensificando las tareas y en la madrugada del domingo viajarán en micro rumbo a la Capital Federal, para abordar alrededor de las 9 de la mañana el avión que los llevará a Corrientes, ciudad donde quedarán concentrados en un hotel céntrico, a la espera del crucial cotejo del lunes 30 por la tarde.

Partidos y árbitros de la jornada final

La Comisión Arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó los jueces para la última fecha del torneo de la Primera "B" Nacional de fútbol.

Los árbitros correspondientes para la vigésimo quinta jornada, a jugarse el próximo lunes 30, a partir de las 15.30, son los siguientes:

Boca Unidos de Corrientes vs. SARMIENTO DE JUNÍN, (Nazareno Arasa); Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, (Pablo Echavarría); Aldosivi de Mar del Plata vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, Pablo Dóvalo; All Boys vs. Deportivo Riestra, Juan Pablo Pompei; Atlético Rafaela vs. Villa Dálmine, Fabricio Llobet; Brown de Adrogué vs. San Martín de Tucumán, Federico Beligoy; Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Ramiro López; Ferro Carril Oeste vs. Nueva Chicago, Julio Barraza; Flandria vs. Instituto de Córdoba, José Carreras; Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Almagro, Fernando Echenique; Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Ramón Santamarina de Tandil, Luis Lobo Medina; y Atlético Mitre de Santiago del Estero vs. Los Andes, Lucas Comesaña.