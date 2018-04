Boca recibe esta noche al equipo brasileño Corinthians

Pasaron cinco años desde la última vez que Boca recibió en su casa a un equipo brasileño, algo que algunos años atrás era moneda corriente. La última vez fue por la Libertadores 2013, cuando le ganó al Corinthians.

Este miércoles Boca chocará con Palmeiras en la Bombonera, donde tiene números tremendos enfrentando a clubes de Brasil: jugó 36, con 22 victorias, siete empates y siete derrotas.

Particularmente con Palmeiras se midió en cuatro ocasiones y sólo pudo ganar una, pero los hinchas de Boca tienen los mejores recuerdos de los empates del 2000 (en la final) y del 2011 (semi), que se definieron a favor del Xeneize. Este miércoles, el equipo de Guillermo buscará robarle la punta del grupo al Verdao.

Gago se Reserva

Este martes por la mañana, Fernando Gago se entrenó con la Reserva de Boca y por primera vez desde la lesión, realizó una práctica formal de fútbol, junto con el resto de los jugadores que no entraron en la convocatoria para recibir este miércoles al Palmeiras, por la copa Libertadores. Con el GPS puesto, Pintita completó 45 minutos de juego y, aunque se lo pudo ver algo falto de ritmo, lo cual es lógico por los días de inactividad que lleva, aunque muy bien con la pelota.

Cuando terminó la práctica contra los pibes del Flaco Schiavi, Gago se retiró caminando despacito y se sacó un vendaje de la rodilla derecha, que utiliza por precaución. Tras la lesión de Barrios, incluso se llegó a rumorear que el volante podía reaparecer la fecha pasada contra Newell's, pero lo cierto es que su regreso a las canchas aún no tiene fecha confirmada.

Descartado para Palmeiras, Gago podría tener algún minuto en La Plata, contra Gimnasia, el fin de semana que viene.

¿Boca puede ser campeón con él en cancha? Difícil. La recomendación del cuerpo médico es que primero sume minutos con la Reserva y a partir de ahí vaya sumando intensidad, según como responda. Por ahora, Pintita se Reserva.



Apoyo para Boca

Casa Amarilla amaneció con banderas para bancar al plantel de cara al final del torneo, pero con mensajes especiales para Guillermo, Fernando Gago y Cristian Pavón.

Es una semana clave para Boca, que este fin de semana -si los resultados acompañan- puede conseguir el bicampeonato, Casa Amarilla amaneció decorada con banderas de apoyo para el plantel. El dueño de los trapos es Ricardo Avila, quien cada vez que puede, viaja desde San Martín hasta el predio para colgar sus mensajes de aliento.

Más allá del apoyo en general para todo el equipo, los mensajes apuntan especialmente a Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago, al que le destinan unas palabras de impulso para la recta final de su recuperación.

Pero la novedad, el trapo que estaba de estreno, fue el dedicado a Cristian Pavón, la gran figura de este Boca que hoy miércoles cumplirá 500 días puntero. En la bandera no sólo le agradece al 7 bravo, sino que también agregó una dedicatoria para Don Pavón, por ir siempre a la cancha. Un genio.