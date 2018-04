¿Gallardo puede irse al Monaco como técnico?

El rumor causa temor y altera a cualquier hincha de River. Un cruce de variadas situaciones empezó a dar vueltas en el triángulo que integran Buenos Aires, Monaco y Londres y termina con el interrogante: si Marcelo Gallardo puede irse al primer club que lo contrató en el exterior cuando apenas tenía 23 años.

Arsene Wenger ya anunció que no seguirá en el Arsenal después de 22 años y un banco tentador quedó vacante en un club demasiado tentador. Leonardo Jardim, actual DT del Monaco, es uno de los candidatos para reemplazar a Wenger junto al español Luis Enrique (ex DT del Barcelona). Así, si el nacido en Venezuela y nacionalizado portugués deja el Principado, ahí emerge el nombre de Gallardo como una posibilidad para sucederlo.

Dmitri Rybolóvlev es un empresario ruso que preside al Monaco y empezó a trabajar de cara al futuro. Y además del nombre del Muñeco aparece el del propio Wenger si es que Jardim se va. Claro, antes debe asegurar la participación del equipo de Radamel Falcao en la próxima Champions League: a cuatro fechas del final de la Ligue 1, compite con el Lyon y el Olimpique de Marsella en una lucha que sólo le permitirá a dos ir a la bendita Orejona.

El Muñeco, en tanto, mantiene la calma y tiene su cabeza puesta en River. Todavía no recibió ningún llamado formal y está planificando la pretemporada en Estados Unidos, durante el receso por el Mundial. Eso, mientras afronta los seis partidos que faltan hasta el final del semestre: tres para asegurar el pase a octavos de final de la Libertadores y otros tres por la Superliga, con el objetivo algo muy complicado de llegar a la Copa 2019.

Con todo, resultado muy difícil, en realidad es casi imposible que Gallardo deje a River ahora, más allá de que su idea es dirigir en algún momento en Europa. Firmó la renovación del contrato por cuatro años a fines del año pasado, un vínculo en el que no existe ningún tipo de cláusula de salida. Por otro lado, bajo su tutela, se lanzó el proyecto integral infanto-juvenil para recuperar las Inferiores y que River, en un futuro no tan lejano, pueda disponer de jugadores hechos en su cantera como pasó durante tantos años.