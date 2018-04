Entretenido empate en el encuentro inicial

Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln empataron 1 a 1 en un entretenido partido que marcó el inicio de la edición 2018 del Torneo Apertura que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el trámites de las acciones, el choque entre los "Villeros" y el Albirrojo linqueño tuvo de todo. En la primera parte, fue el local el que comenzó un poquito mejor. La buena dinámica y el juego asociado del equipo de Diego Martino marcó una leve diferencia pero que no se supo expresar en el marcador.

Todo lo contrario, fue Rivadavia (L) el que a los 27 minutos de esa etapa inicial puso el 1-0 parcial por intermedio del buen delantero Facundo Blanco. Con esa diferencia terminaría el primer tiempo.

Pero en el complemento Villa reaccionó y lo fue a buscar con todas sus armas. Los dirigidos por Martino se adelantaron en el campo de juego y recién a los 36 minutos encontraron la igualdad. El árbitro Juan Carlos Del Fueyo cobró penal y fue el arquero Claudio Fernández quien desde los doce remató bien para poder el 1 a 1 que terminaría siendo el resultado final.

La primera fecha del Apertura 2018 continuará hoy con los siguientes partidos: siempre desde las 16, se enfrentarán Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín; Jorge Newbery vs. Mariano Moreno; Deportivo Baigorrita vs. Origone Fútbol Club; River Plate de Junín vs. BAP; e Independiente de Junín vs. Sarmiento.

Torneo de inferiores

Hoy

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Newbery vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.15

River vs. BAP

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Villa vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independiente vs. Sarmiento

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe destacar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en Décima y Sexta. En esta primera fecha tendrá jornada libre el Club Ambos Mundos.