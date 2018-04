Una duda entre los titulares

Sarmiento tiene una sola duda entre los titulares que recibirán mañana a Atlético Rafaela para disputar el partido correspondiente a la fecha 24, anteúltima del Campeonato de la B Nacional.

El entrenador Iván Delfino esperará hasta último momento por el delantero Nicolás Miracco, quien no se pudo entrenar durante la semana con normalidad como consecuencia de una fuerte contractura en la zona los gemelos. Por el momento, la presencia del atacante no está asegurada y en caso de que su baja sea confirmada su lugar en el once inicial será ocupado por Gonzalo Bazán.

En definitiva, si Miracco no llega, Sarmiento formará con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.

El plantel de Sarmiento realizará hoy un ensayo liviano en el Estadio "Eva Perón", donde el DT confirmará la presencia de Miracco y al mismo tiempo dará a conocer la lista de jugadores concentrados.

Por el lado de Rafaela, el entrenador Lito Bottaniz ya tendría en mente el once inicial que visitará al Verde; serían: Nahuel Pezzini (Ramiro Macagno entrenó diferenciado por una molestia menor pero estará presente); Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stefano Brundo y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi; Lautaro Navas, Emiliano Romero y Angelo Martino; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo.

Ganó San Martín (T) y trepó a la punta

San Martín de Tucumán se instaló en la cima de la Primera B Nacional al lograr ayer una contundente victoria por 3 a 0 sobre Guillermo Brown de Madryn, y ahora le resta esperar lo que suceda con Aldosivi y Almagro, sus rivales en la lucha por el ascenso a la Superliga.

El conjunto tucumano sufrió en los primeros minutos del encuentro jugado en Tucumán, pero cuando Juan Galeano marcó el primer gol todo se simplificó y terminó redondeando una gran tarea que se reflejó en el marcador con los goles de Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler, de penal, en el segundo tiempo.

La obligación de ganar ante más de 25.000 hinchas que colmaron el estadio de La Ciudadela fue una mochila muy pesada para los futbolistas locales, a los que les costó gener juego, pero en la primera jugada coordinada Galeano definió de manera estupenda para marcar el primer tanto.

Ya más tranquilo, San Martín se adueñó de la pelota y justificó la ventaja a partir del juego generado por Matías García y el poder de definición de sus delanteros "Turbo" Rodríguez y Bieler.

Chicago, en zona de descenso

Nueva Chicago perdió ayer como local, ante Brown de Adrogué 2 a 0 y cayó a la zona de descenso. Brian Gómez (38m.PT y 27m.ST) marcó los dos goles del partido jugado en el estadio República de Mataderos y arbitrado por Ramiro López.

El 'Torito' de Mataderos sufrió de la falta de precisión en las definiciones y se enfrentó con una buena defensa del 'Tricolor '.

Brown, conducido por el DT Vico, aprovechó la única jugada clara que tuvo -de contragolpe- para ponerse en ventaja: un desborde por izquierda y un centro al área de Leandro Garage que empujó Gómez.

En el segundo tiempo tuvo la pelota el equipo local, con menos llegadas que en la etapa inicial y con más imprecisiones. Pero otra vez el visitante definió de contragolpe, por intermedio nuevamente de Gómez -la figura del partido- esta vez con un cabezazo.

La continuidad

Hoy: a las 11, Los Andes-All Boys, árbitro: Gastón Suárez; a las 15.30, Almagro-Flandria, árbitro: Sebastián Ranciglio; a las 15.30 también juegan Villa Dálmine-Deportivo Morón, árbitro: Pablo Díaz; a las 16, Estudiantes de San Luis-Independiente Rivadavia, árbitro: Silvio Trucco; a las 17, Gimnasia de Jujuy-Mitre de Santiago del Estero, árbitro: Jonathan Correa; a las 17, Quilmes-Boca Unidos de Corrientes, árbitro: Ariel Penel; y a las 18.30, Instituto de Córdoba-Agropecuario, árbitro: Gerardo Méndez Cedro.

Mañana lunes: a las 15.35, Riestra-Aldosivi de Mar del Plata, árbitro: Julio Barraza; a las 20.30, Santamarina de Tandil-Ferro, árbitro: Leandro Rey Hilfer; y a las 21.05, Sarmiento de Junín-Atlético de Rafaela, árbitro: Héctor Paletta.