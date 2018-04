Libertadores, tres por uno

La goleada de Racing en Avellaneda y la indispensable victoria de River en Guayaquil terminaron de redondear una positiva semana de los equipos argentinos que intervienen en la Copa Libertadores, puesto que Atlético Tucumán ya había regresado de la amenaza de la eliminación con un gran triunfo en la altura de La Paz.

La nota discordante había sido cosa de Independiente y su traspié a manos de Corinthians en una desdichada noche que comprendió el error de Martín Campaña en el gol paulista, un penal a favor que no tuvo sanción y un tanto legítimo que sin embargo no subió al marcador.

Tras sendos empates con Flamengo y Santa Fe, el segundo más doloroso porque había sido en condición de local, River necesitaba consumar un golpe de escena y al cabo llegó a buen puerto ante Emelec gracias a un cabezazo de Javier Pinola y a otra destacada tarea del arquero Franco Armani.

River, que comparte la punta del grupo D junto con Flamengo, con 5 puntos, recibirá a Emelec el próximo jueves 26 a las 19.15.

De cuantos equipos argentinos juegan la vigente versión de la Libertadores es Racing el que genera una mayor cantidad de situaciones de gol y el que más anota: le había metido cuatro a Cruzeiro, uno a Universidad de Chile en Santiago y anteanoche otros cuatro a Vasco da Gama, en El Cilindro de Avellaneda.

La nota curiosa estribó en que Lisandro López ejecutó tres penales, pero convirtió recién el último de ellos, toda vez que los dos del primer tiempo fueron atajados por el arquero uruguayo Martín Silva.



En cambio, fue relevante la actuación de Ricardo Centurión, que en su segundo ciclo con la camiseta de La Academia ha marcado 8 goles en 13 partidos.

Primero en el grupo E, el cuadro que dirige Chacho Coudet está con un pie en los octavos de final, pese a que quedan tres cotejos, por empezar el que sostendrá el jueves próximo en Río de Janeiro contra Vasco da Gama.

En el grupo C parecía escrita la suerte de Atlético Tucumán, pero al haber concretado lo que parecía una quimera, vencer a The Strongest en La Paz, se reacomodó y se perfila como un legítimo aspirante a pasar de fase en idéntica situación que Peñarol y los bolivianos.

A The Strongest lo recibirá el 25 de abril y a Peñarol el 2 de mayo.

La semana próxima se presentarán los otros dos equipos argentinos: el martes, Estudiantes de La Plata visitará al Santos, en Vila Belmiro, mientras que el miércoles Boca será local de Palmeiras en la Bombonera.

De momento, los platenses comparten el segundo puesto del grupo F y Boca es escolta de Palmeiras, aunque Atlético Junior de Barranquilla se ha metido en la pelea a favor de su triunfo de anoche, en Lima, frente a Alianza.

Independiente ha quedado muy comprometido en el grupo G y va de suyo que su destino estará ligado al resultado de su cotejo con Corinthians, el miércoles 2 de mayo, en el estadio del Timao.