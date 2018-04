Gallardo cambia a todo el equipo para enfrentar a Arsenal

Tras vencer a Emelec por la Copa Libertadores, River ya piensa en Arsenal, el próximo rival que debe enfrentar por la Superliga. Y si bien aún Gallardo no definió el equipo, serán muchas las modificaciones que se verán en la cancha con respecto al once copero.

Con la única duda en el arco, el probable equipo sería: Franco Armani o Enrique Bologna; Camilo Mayada, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Iván Rossi, Juan Quintero; Rodrigo Mora, Ignacio Scocco.

River deberá ganar para comenzar a asegurarse un puesto en la Copa Sudamericana 2019 e incluso para no dejar caer la ilusión de alcanzar la próxima Copa Libertadores.