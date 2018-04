Vuelve Garnier y Miracco está en duda

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, ya tiene en mente el equipo titular que el lunes recibirá a Atlético Rafaela en el Estadio "Eva Perón", a las 21.05, en el partido correspondiente a la fecha 24 del Campeonato de la B Nacional.

Ayer, Delfino encabezó un extenso ensayo de fútbol donde dio pistas sobre el probable once inicial que sería con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini.

Cabe recordar que el delantero Nicolás Miracco padece una fuerte contractura muscular en los gemelos y es la única duda de cara al choque frente a la "Crema".

Según el cronograma de trabajo, el plantel del Verde volverá a realizar una práctica de fútbol hoy, a partir de las 16.30, en el predio Ciudad Deportiva.

Los 11 de Rafaela

El plantel profesional de Rafaela ya dejó ver un probable equipo titular. De antemano, Lito Bottaniz y Juan Pablo Amadío sabían que no iban a poder contar con un par de jugadores que venían de ser titulares, ya que Lucas Blondel llegó al límite de amonestaciones y Facundo Soloa sufrió una rotura de meniscos en la rodilla derecha por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El tercer y último cambio es la salida de Jorge Velázquez y la presencia de Maximiliano Casa, recuperado del desgarro que sufrió ante el Deportivo Morón. Por ende, el once titular fue con Nahuel Pezzini (Ramiro Macagno entrenó diferenciado por una molestia menor pero estará presente); Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stefano Brundo y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi; Lautaro Navas, Emiliano Romero y Angelo Martino; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo.

Arranca la fecha

Hoy: a las 15.05, San Martín de Tucumán-Brown de Puerto Madryn, árbitro: Diego Ceballos; y a las 15.30, Nueva Chicago-Brown de Adrogué, árbitro: Ramiro López.

Mañana: a las 11, Los Andes-All Boys, árbitro: Gastón Suárez; a las 15.30, Almagro-Flandria, árbitro: Sebastián Ranciglio; a las 15.30 también juegan Villa Dálmine-Deportivo Morón, árbitro: Pablo Díaz; a las 16, Estudiantes de San Luis-Independiente Rivadavia, árbitro: Silvio Trucco; a las 17, Gimnasia de Jujuy-Mitre de Santiago del Estero, árbitro: Jonathan Correa; a las 17, Quilmes-Boca Unidos de Corrientes, árbitro: Ariel Penel; y a las 18.30, Instituto de Córdoba-Agropecuario, árbitro: Gerardo Méndez Cedro.

El lunes: a las 15.35, Riestra-Aldosivi de Mar del Plata, árbitro: Julio Barraza; a las 20.30, Santamarina de Tandil-Ferro, árbitro: Leandro Rey Hilfer; y a las 21.05, Sarmiento de Junín-Atlético de Rafaela, árbitro: Héctor Paletta.