Villa y Rivadavia de Lincoln abrirán mañana la edición 2018 del Apertura

La pelota vuelve a rodar. Mañana será un día importante para el fútbol local porque quedará inaugurado el Torneo Apertura 2018 que organiza la Liga Deportiva Oeste y que en esta edición pondrá en juego la Copa “Carlos Carozza”, en homenaje al ex futbolista y actual dirigente de Villa.

El acto que dejará presentado el certamen, se realizará a las 15.30 en el Estadio “El Bosque” de Villa Belgrano y en la misma instancia el club “Villero” que preside Diego Yacullo inaugurará una tribuna platea con capacidad para unas 400 personas.

Luego de las formalidades, a las 16 se desarrollará el primer partido del campeonato, donde el local recibirá a Rivadavia de Lincoln.

Luego, la primera fecha continuará el domingo con los siguientes partidos: siempre a partir de las 16, se enfrentarán Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín; Jorge Newbery vs. Mariano Moreno; Deportivo Baigorrita vs. Origone Fútbol Club; River Plate de Junín vs. BAP; e Independiente de Junín vs. Sarmiento.

También mañana arrancará el torneo de divisiones inferiores que en su primer capítulo tendrá los siguientes choques:



MAÑANA

Defensa vs. Rivadavia (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Newbery vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Baigorrita vs. Origone

Octava: 13.30

Cuarta: 14.30

River vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Rivadavia (L)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Independiente vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



EL DOMINGO

Defensa vs. Rivadavia (J)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Newbery vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita vs. Origone

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.15

River vs. BAP

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Villa vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independ. vs. Sarmiento

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe destacar que no presentan categorías, Origone en séptima; y Baigorrita en Décima y Sexta. En esta primera fecha tendrá jornada libre el Club Ambos Mundos.