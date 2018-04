Sarmiento comienza con los ensayos de fútbol pensando en Atlético Rafaela

El plantel de Sarmiento comenzará hoy con los ensayos de fútbol que irán definiendo el equipo titular que el lunes recibirá a Atlético Rafaela por la fecha 24, anteúltima del Campeonato de la B Nacional.

De cara al choque contra la "Crema", se espera que el entrenador Iván Delfino realice algunas variantes en el equipo titular. En el entrenamiento de ayer, realizado a la mañana en Ciudad Deportiva, fueron dos las principales noticias.





Por un lado, la mala es que el delantero Nicolás Miracco no pudo entrenarse con normalidad debido a una contractura muscular y está en duda para el partido del lunes. La buena es que el capitán Luis Yamil Garnier ya está recuperado y regresaría al primer equipo.

En definitiva, en la práctica de esta tarde Delfino comenzará con las pruebas. Entre las dudas, también habrá que ver si el DT mantiene en el once inicial al pibe Ariel Kippes o si le regresa la titularidad al "Gallo" Javier Capelli. Otra variante podría ocurrir en la zona media, donde Gonzalo Bazán podría reemplazar a Juan Caviglia.

De esta manera, habrá que esperar el desarrollo del entrenamiento de hoy para tener más detalles de los once titulares que el lunes recibirán a Rafaela, a las 210.05, en el "Eva Perón" y en un partido que podría definir el futuro del Verde.

La fecha 24 arranca mañana

Mañana: a las 15.05, San Martín de Tucumán-Brown de Puerto Madryn, árbitro: Diego Ceballos; y a las 15.30, Nueva Chicago-Brown de Adrogué, árbitro: Ramiro López;

Domingo: a las 11, Los Andes-All Boys, árbitro: Gastón Suárez; a las 15.30, Almagro-Flandria, árbitro: Sebastián Ranciglio; a las 15.30 también juegan Villa Dálmine-Deportivo Morón, árbitro: Pablo Díaz; a las 16, Estudiantes de San Luis-Independiente Rivadavia, árbitro: Silvio Trucco; a las 17, Gimnasia de Jujuy-Mitre de Santiago del Estero, árbitro: Jonathan Correa; a las 17, Quilmes-Boca Unidos de Corrientes, árbitro: Ariel Penel; y a las 18.30, Instituto de Córdoba-Agropecuario, árbitro: Gerardo Méndez Cedro.

El lunes: a las 15.35, Riestra-Aldosivi de Mar del Plata, árbitro: Julio Barraza; a las 20.30, Santamarina de Tandil-Ferro, árbitro: Leandro Rey Hilfer; y a las 21.05, Sarmiento de Junín-Atlético de Rafaela, árbitro: Héctor Paletta.