Con Higuaín y Dybala, Juventus igualó con Crotone

La Juventus no pudo dar un paso firme más hacia la conquista del Scudetto 2017/18: no pasó de la igualdad en su visita al Crotone por la 33ª fecha del campeonato y el Napoli, que triunfó ante el Udinese, se puso a cuatro unidades de distancia. La próxima fecha se enfrentarán en Turín.

La Juve, que venía de quedar eliminado de la Champions a manos del Real Madrid con aquel polémico penal que convirtió Cristiano Ronaldo, contó durante los 90 minutos con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. Los dirigidos por Massimiliano Allegri se pusieron en ventaja por un cabezazo letal del brasileño Alex Sandro en la primera parte, pero en el complemento fue el nigeriano Simy el que emparejó la historia en Calabria, con una particular pirueta.

Como los napolitanos triunfaron por 4-2 en el estadio San Paolo frente a los de Udine, ahora la diferencia entre líder y escolta es de cuatro puntos.