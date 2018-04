Al término de la derrota de Sarmiento ante Deportivo Morón por 1 a 0, en la zona de vestuarios visitante el clima no fue el ideal. Lógicamente, no fueron muchos los jugadores del Verde que quisieron hablar con la prensa.

El que sí lo hizo fue el capitán Guillermo Farré, quien reconoció que el equipo no tuvo un buen partido, pero también se mostró optimista en recuperar el nivel.

Farré declaró: "Adentro de la cancha se vivió como una final. Sabíamos que iba a ser así, pero nos costó mucho. Creo que cuando mejor estábamos plantados ellos se encuentran con el gol. Tuvimos mala suerte en esa jugada y ellos la terminaron metiendo".

El volante agregó: "Nos quedamos con las manos vacías en un partido donde creo que el empate hubiese sido lo más justo; porque fue un partido parejo en donde ninguno de los dos mereció ganar. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías, perdimos la primera final de las tres que teníamos pero no tengo dudas de que vamos a mejorar de cara lo que se viene".

"Vamos a tener que mejorar muchísimo"

El delantero Ignacio Cacheiro también habló con los medios locales y dijo: "No pudimos hacer lo que entrenamos en la semana. Tuvimos alguna posibilidad pero no la supimos aprovechar. Creo que si queremos pelear por el ascenso vamos a tener que mejorar muchísimo".

"La jugada del gol fue desafortunada"

El arquero Fernando Pellegrino también se refirió a la derrota y apuntó: "Creo que nadie mereció ganar. Nosotros no estamos acostumbrados a no generar jugadas de gol".

Agregó: "Considero que fue el típico partido en el que por un error lo podes perder y pasó eso. Sabíamos que Morón nos podía jugar como nos jugó".

"La jugada del gol fue desafortunada, con una serie de rebotes y una pelota que le queda servida al delantero de ellos para empujarla. Mala suerte. No pude hacer nada", finalizó.