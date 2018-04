Independiente (J) agasajó a los jugadores que lograron el subcampeonato en el Nocturno

Lo más importante no siempre es ganar. Así lo entendió la comisión directiva del Club Independiente de Junín que el viernes a la noche agasajó al plantel y cuerpo técnico que logró el subcampeonato en la última edición del Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Al encuentro no faltó nadie. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, familiares, amigos e hinchas del querido Rojo de Junín formaron parte de una noche especial. Es que para la institución el hecho de haber llegado a la final representa un logro que no ocurría desde hacía 22 años.

En la final con Villa Belgrano las diferencias dentro de la cancha no fueron muchas y en la definición por penales la suerte estuvo del lado de los villeros. Pese a la derrota, nada opacó la gran campaña que realizó el grupo de jugadores que comandó el entrenador Ever Gallo.

Formaron parte del plantel: Facundo Daffonchio, Javier Barraza, Juan Vásquez, Juan Domínguez, Gonzalo Del Papa, Oscar Cabrera, Mariano Bertolotti, Matías Marcillaud, Daniel Cofreces, Axel Sonda, Enzo Garavaglia, Mariano Sardi, Tomas Giordano, Miguel Montoya, Maximiliano Guzmán, Emmanuel Burgos, Jonhy Peretti, Facundo García y Santiago Iliesqui, entre otros.