El Tomba quiere seguir como escolta del Xeneize

Godoy Cruz estrenará hoy su condición de único escolta del líder Boca y con la premisa de prolongar su racha ganadora, cuando reciba al apremiado Temperley, que se juega su permanencia en la máxima categoría, en un partido válido por la fecha 23 de la Superliga.

El encuentro se jugará este sábado desde las 13.15, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports. Godoy Cruz, segundo en la tabla con 43 puntos, se ubica a siete unidades del puntero Boca, cuando restan jugarse 15, llega a esta instancia con el envión anímico que le significó la goleada 5-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Una victoria ante el Gasolero, le permitirá además incrementar sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2019 (la cuarta en su historia y la sexta a nivel internacional).

Además, le agrega el aspecto futbolístico que viene demostrando el “bodeguero”, que lo llevó a sumar cinco victorias consecutivas y tiene al delantero uruguayo Santiago “Morro” García a uno de los goleadores del torneo, con 11 tantos.

Rácing con bajas

Racing Club, con bajas a causa de lesiones, suspensiones y descanso a ciertos jugadores, pero con el regreso de Ricardo Centurión, visitará a Defensa y Justicia, que viene de lograr un histórico triunfo ante el puntero Boca, en uno de los cinco partidos a jugarse hoy en la continuidad de la 23ra. fecha de la Superliga de fútbol. El partido, que contará con la presencia del público visitante, ya que Racing recibió 2.500 populares, se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, en la ciudad bonaerense de Florencia Varela, desde las 20 y con el arbitraje de Andres Merlos.

Por otra parte en la jornada sabatina se llevarán adelante los siguientes encuentros: a las 13.15, Olimpo vs. San Martín (Pablo Echavarría); 15.30, Lanús vs. Banfield (Germán Delfino); 17.45, Belgrano vs. Arsenal (Diego Ceballos).