Se amplía la enfermería de Boca: Cardona desgarrado

Boca Juniors sumó ayer dos nuevos integrantes a su enfermería ya que, conocida la lesión muscular del defensor Paolo Goltz, también se reportó un desgarro del mediocampista colombiano Edwin Cardona y un traumatismo de Carlos Tevez, que el pasado miércoles volvió a las canchas en el empate con Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores.

El parte médico oficial entregado ayer con la firma del doctor Jorge Batista precisa que Goltz tiene una lesión grado 2 en el tercer músculo semimembranoso de la cara posterior del muslo derecho y Cardona una lesión de grado 2 en el músculo semitendinoso de la cara posterior del muslo derecho.

En el informe se incluye a Tevez con un traumatismo en la rodilla derecha que lo obligará a esperar hasta hoy para saber si podrá estar presente mañana cuando el puntero de la Superliga visite a Independiente desde las 20 en el estadio Libertadores de América.

En el caso del ex defensor de Huracán y Lanús se estima que el tiempo de recuperación será entre 20 a 25 días y por lo tanto es muy difícil o llegaría con lo justo para disputar el resto de la competencia que tiene Boca en el primer semestre.

Por la disputa del Mundial Rusia 2018, del 14 de junio al 15 de julio, la temporada adelantará su cierre y Boca jugará su último partido oficial el 16 de mayo ante Alianza de Lima por la Copa Libertadores.

En relación al mediocampista colombiano, el desgarro llevará un tiempo de recuperación aproximado de 15 días, aunque deberá tenerse en cuenta que el jugador sufrió recientemente otro desgarro en el aductor de la misma pierna.

Tevez reapareció el miércoles de una distensión en el sóleo izquierdo, jugó los últimos veinte minutos ante Palmeiras y convirtió el empate sobre la hora.

Luego de ello se entrenó con normalidad pero en el fútbol reducido recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha que le provoco hinchazón y dolor.

El Apache llegaría para estar el fin de semana pero la duda surge por su inclusión en el parte médico oficial, ya que habitualmente ese tipo de lesiones no se comunica por no ser trascendentes. Entonces, el actual campeón del fútbol argentino tendrá cambios obligados para visitar al titular de la Copa Sudamericana en Avellaneda respecto del equipo que llega de empatar en San Pablo.

Las variantes confirmadas son Santiago Vergini por Paolo Goltz; Nahitan Nández por Emanuel Reynoso y que Walter Bou por Ramón Abila, a quien Guillermo Barros Schelotto considera titular sólo para la Libertadores.