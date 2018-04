Gallardo hizo notar su fastidio con Sampaoli

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró sorprendido por la convocatoria del volante Enzo Pérez y el arquero Franco Armani a la charla con el técnico de la Selección Nacional, Jorge Sampaoli, sin que le hayan notificado de manera oficial al club y al cuerpo técnico del club.

“Lo que me sorprende, porque me enteré por los medios, es que iban a charlar con mis jugadores ellos deben estar concentrados y pensando en el partido del domingo”, dijo Gallardo en medio de una respuesta sobre el momento que vive la selección con el tema de la lista para el mundial Rusia 2018. Luego, agregó sobre la metodología del llamado al arquero y al volante que van a ser titulares el domingo: “No fuimos notificados pero no puedo pedir que hagan lo que yo haría, no estoy enojado estoy sorprendido, solo eso”.

Y expresó: “No puedo opinar sobre los jugadores o la lista, no me corresponde, no pienso ser uno de los 40 millones que pone o saca jugadores, esas son cosas que sabe bien el entrenador”.

En este sentido, el entrenador del Millonario explicó: “Lo que en mi caso hago a la hora de elegir jugadores es estar convencido, tener una idea y a partir de ahí tomar decisiones, más que por el tema del presente o la continuidad de juego”.

Por otro lado, al ser consultado sobre las chances de entrar a una plaza de la Libertadores 2019, el DT, dijo: “Lo vamos a intentar, pero es difícil porque no depende de nosotros y dejamos muchos puntos en el camino y aún ganando todos los partidos que quedan por ahí no alcanza y de ser así tenemos otras competencia para llegar a estar en la copa el año que viene”.