Carlos Tevez: “Siempre se me da bien contra Palmeiras”

Carlos Tevez, 13 años después de haberse consagrado en Corinthians, volvió a reinar en San Pablo cuando marcó con la camiseta de Boca el agónico empate que tuvo un sabor amargo para los brasileños, puesto que contemplaron en vivo y en directo como el ídolo de su máximo adversario rival les marcaba y se llevaba un punto de alta valuación.

“Es bueno convertir luego de estar 20 días sin jugar. Suele irme bien contra ellos, digamos que Palmeiras me sienta bien”, comentó el “Apache” en diálogo con los medios de prensa que cubrieron el partido en el Allianz Arena, el estadio del Palmeiras, en su reaparición con la camiseta 'azul y oro' de sus amores, luego de haberse desgarrado el 18 de marzo pasado en el partido ante Atlético Tucumán (1-1) válido por la fecha 20 de la Superliga.

El “Apache” anotó su gol con una precisa definición luego de recibir un pase exacto del cordobés Cristian Pavón cuando se jugaba tiempo de descuento y el Palmeiras se imponía por 1-0, y ni bien señaló corrió a festejar con su mano en el oído derecho y mirada desafiante a la hinchada del equipo brasileño.

“Me insultaron durante todo el partido, por eso lo festejé así”, comentó Tevez, quien comenzó como suplente e ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo en reemplazo del colombiano Edwin Cardona.

“El equipo no merecía perder, creo que hicimos las cosas bastante bien y al final casi lo perdemos por un error, así que menos mal que en la última jugada lo pudimos empatar”, añadió Tevez, de 34 años.

La actuación de Tevez, su gol y su festejo, no pasaron desapercibidos para los medios de prensa brasileños que recordaron su pasado como “Timao” y el especial “duelo” que mantiene desde esa época con “a mancha verde”, el núcleo fuerte de la hinchada del Palmeiras.

“Ex corintiano, Tevez anota en el tiempo de descuento y frustra a Palmeiras”, tituló el diario más vendido del país, Folha de Sao Paulo.