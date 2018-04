Tevez le dio a Boca un agónico y valioso empate en Brasil

En uno de los encuentros más esperados en esta fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca y Palmeiras igualaron 1 a 1 en Brasil. En el Allianz Parque de San Pablo, Keno le dio la ventaja al conjunto local a los 45 minutos del segundo tiempo, pero Carlos Tevez, quien había ingresado promediando el complemento, logró el empate final a los 46'.

Desde el pitazo inicial quedó claro que el equipo argentino no se iba a dejar llevar por delante. Salió a jugar de igual a igual, con un esquema ofensivo, con Bebelo Reynoso y Edwin Cardona asociándose en ataque y conectando con la dupla ofensiva Pavón-Wanchope Abila. La primera chance de gol fue para Boca en un envío cruzado de Pavón desde la derecha que no alcanzó a conectar Wanchope por el segundo palo.

El local estaba incómodo y el ejemplo más claro fue Felipe Melo que, en un cuarto de hora, ya merecía haberse ido expulsado por una plancha brutal contra Wanchope que el árbitro uruguayo Andrés Cunha sancionó apenas con amarilla.

La pelota era de Boca. Tanto Jara, por derecha, como Fabra, por izquierda, se animaban a proyectarse y mostrarse como opción para abrir la cancha en ataque. Mientras el equipo de los Mellizos apostaba al juego asociado los brasileños, en cambio, buscaban salir rápido con pases profundos para la corrida de Dudu, el más peligroso con su velocidad.

Recién en la última jugada del primer tiempo Palmeiras llegó a fondo y puso en riesgo al arco de Agustín Rossi con una definición de primera de Lucas Lima desde el borde del área que se fue besando el poste derecho.

En el segundo tiempo se mantuvo el mismo trámite. Boca con el control y el equipo brasileño cada vez más nervioso por el correr de los minutos y por no poder tomar las riendas del juego.

La sensación que latía en el ambiente era que si Boca lograba estar fino, en el último pase se iría de cara al gol.

Aunque Palmeiras, en una noche deslucida, casi sorprende y se aprovecha de un regalo de Wilmar Barrios. A los 22 minutos, el colombiano cerró un envío aéreo con un rechazo corto y le sirvió el gol a Bruno Henrique que definió alto. Carlos Tevez saltó a la cancha a los 24 del complemento en lugar de Cardona y le dio oxígeno al ataque de Boca para la recta final. En el cierre, llegaron las emociones. Sobre el tiempo cumplido, un centro perfecto de Alejandro Guerra desde la izquierda y con el revés del pie encontró en el corazón del área a Keno que definió al gol y metió el 1-0 para Palmeiras. Pero Boca tuvo su merecida respuesta de la mano de sus delanteros. Pavón, con un arranque con gambeta y velocidad llegó al fondo por derecha y Tevez la empujó al gol. La revancha será el 25 en la Bombonera.