La crisis del arbitraje le costó una fecha al mundialista Pitana

El arbitraje en el fútbol argentino genera polémicas en todas las fechas de la Superliga. Sin embargo, la mala actuación de Néstor Pitana en el encuentro que el lunes por la noche Chacarita le ganó a Estudiantes por 2 a 0, en el estadio de Quilmes, genera un revuelo mayúsculo, porque es el juez designado de nuestro medio para el Mundial.

No sólo eso: el asistente Hernán Maidana, que también irá a Rusia, también tuvo serios errores. La respuesta de la AFA llegó rápido: Pitana no dirigirá en la fecha 23 del torneo doméstico, que comenzará el viernes próximo, con el encuentro entre Gimnasia LP y Atlético Tucumán.

Pitana tuvo responsabilidad en los dos goles. En el primero, previo al penal -que también generó dudas-, la pelota había salido un metro y era córner -Sappa, el arquero, no lo pudo evitar-, que no fue advertido; la pelota siguió en movimiento y de allí se produjo el penal, por una supuesta mano de Desábato. En la acción previa al segundo tanto, hubo una disputa por el balón cerca del círculo central, en la que un jugador de Estudiantes fue tomado de la camiseta. “Estoy cansado de que me manden disculpas por privado. Son muchos errores y, encima, es una terna mundialista”, advirtió Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes.

Lo llamativo, además, es que Pitana -que en los últimos partidos tuvo varios errores- iba a dirigir Independiente - Boca, el encuentro más importante de la jornada, previsto para el domingo próximo, a las 20, en Avellaneda. Ariel Penel será el árbitro.